投資醫美器材「150萬變3倍」騙1.3億買豪宅名車　假董娘被逮

記者鄧木卿／台中報導

台中市35歲巧姓女子積極塑造女強人形象，對外招募投資醫美器材出租，聲稱若以150萬投資增肌減脂儀，5個月後租金加本金可拿回510萬，成功詐騙52人，吸金1.3億元，其中有人最高被騙1500萬元，刑事局成功逮捕主嫌巧女等4人後，將全案移送地檢署偵辦。

▲▼刑事局破獲假醫美董娘吸金案，逮捕4人，得手上億元。（圖／刑事局提供，下同）

刑事局中打第六隊追查發現，巧女自2022年7月起至2025年2月，對外謊稱有管道可引進便宜醫美儀器，且和多家知名醫美診所或大型醫療院所簽訂「鳳凰電波」、「增肌減脂儀」、「達文西手臂」等儀器租賃合約，聲稱每單位投資150萬元，不但每個月可拿18萬元租金，每台儀器還不定期發放獎金，時間一到，還可拿回本金，以此手法吸金1.3億元。

中打今年7月、9月在高雄市左營區、台中市西區、大甲區，陸續逮捕主嫌巧女、41歲張姓男子、41歲呂姓男子、37歲劉姓男子等4人，查扣現金155萬元、保時捷Taycan1輛、不動產房屋1處及帳戶內餘額58萬餘元，總值1833萬餘元。

警方表示，巧女收錢後，完全沒有購買儀器，PO給投資者全是網路抓取的粗糙合成照片，也從未跟任何醫療單位或醫美診所簽下租賃合約，詐騙2年8個月，詐得1億3888萬餘元，全案依違反詐欺、銀行法及洗錢防制條例等罪移送台中地檢署偵辦。

刑事局表示，多數詐騙吸金案件大多對外積極塑造成功商業人士或資金雄厚之形象以取信投資人，但事實上投資過程及資金流向皆不透明，投資人往往只能被動等待，而無法主動獲得相關資訊，等到發現遭受詐騙往往為時已晚。