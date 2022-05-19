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台塑企業捐贈雲縣10萬劑快篩　低收每戶5劑組最快明天領取

▲台塑企業預計1個月內將陸續捐贈總數10萬劑的快篩試劑予雲林縣政府，今日上午捐贈儀式後下午將立即安排發放。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台塑企業預計1個月內將陸續捐贈總數10萬劑的快篩試劑予雲林縣政府，今日上午捐贈儀式後下午將立即安排發放。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠狀病毒疫情確診人數逐日飆升，相較實名制快篩劑價格市售快篩劑高過1-2倍之，除價格因素，地方政府面臨只能依靠中央統一配發，無法應付突發情況。雲林縣長張麗善與台塑企業積極協調，獲台塑企業正面回應，預計1個月內將陸續捐贈總數10萬劑的快篩試劑，今（19）日上午捐贈儀式後下午將立即安排發放。

雲林縣年長者人口佔比例相當高，快篩試劑短缺讓鄉親與基層人員承受壓力，縣長張麗善日前與台塑聯繫，以最快的時間敲定配發的對象與數量，並指出，不能再因物資缺乏，而讓防疫的時機流失。記者會中，台塑麥寮管理部協理蔡建樑、副組長周家任，以及縣府一級主管皆親自出席。

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縣政府社會處說明，這次的快篩試劑將優先提供兩大類人員，第一類人員是低收入戶及中低收入戶共約8,000戶，縣府將分兩批次發給每戶5劑；第二類人員是防疫第一線工作人員與特殊行業，如縣內各鄉鎮市清潔隊、警消人員、縣內老人機構、身障機構、兒少機構、食堂據點志工服務人員、防疫計程車與殯葬業者等。

▲台塑企業預計1個月內將陸續捐贈總數10萬劑的快篩試劑予雲林縣政府，今日上午捐贈儀式後下午將立即安排發放。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台塑麥寮管理部協理蔡建樑、副組長周家任代表台塑企業捐贈10萬劑快篩試劑予雲林縣政府，縣長張麗善代表受贈。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長張麗善表示，感謝台塑積極瞭解社會需求，關懷及協助弱勢族群，尤其是疫情以來，在全台各地皆有各項捐贈防疫物資的行動，此次捐贈雲林縣政府10萬劑快篩試劑，更充分發揮企業關懷社會的精神與責任。在疫情嚴峻下，讓防疫工作更添溫暖與人情味，期待社會在疫情的考驗下能平穩運作、前進，相信透過公私部門同心協力、攜手防疫。

台塑麥寮管理部協理蔡建樑表示，縣府考量到民眾購買快篩劑費用在弱勢家庭中是一項大負擔，也擔心第一線防疫人員、清潔隊等有突發狀況需求，現在平價快篩劑市面上仍較少，縣長主動接洽後，王文淵總裁也感受到縣長用心，即提出捐贈10萬支篩劑，協助雲林縣共同控制疫情，也預防醫療量能消耗，把資源留給真正需要的人。

蔡建樑說明，因為考量目前台塑生醫是快篩劑國家隊，產能要優先供應CDC，會分批陸續在4個周交貨，第一週先到貨3萬劑、接連二周交貨2.5萬劑、第四週2萬劑，總計10萬劑。

雲林縣政府說明，為讓鄉親就近方便領取快篩試劑，縣府將安排各鄉鎮市戶政事務所、戶政辦公室，即於今日起以電話通知低收入戶當事人，請當事人於5月20日起依戶政通知的時段，攜帶身分證、印章至戶籍所在地戶政事務所或戶政辦公室領取快篩試劑。

▲台塑企業預計1個月內將陸續捐贈總數10萬劑的快篩試劑予雲林縣政府，今日上午捐贈儀式後下午將立即安排發放。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲捐贈記者會，台塑麥寮管理部協理蔡建樑、副組長周家任，以及縣府一級主管和相關機構代表皆親自出席。（圖／記者蔡佩旻攝）

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