豪賭女捧新場子狂輸250萬！認被老千撂人劫295萬...老闆也怒了

▲林女欠賭場250萬，假藉還錢名義卻與男友搶走295萬元。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區華江一路民宅內暗藏賭場，但一名女賭客因欠下250萬賭債，事後懷疑賭場出老千，前天（24日）晚間夥同男友及友人共5人，假借還債名義卻前往搶走賭場295萬元；賭場負責人心有不甘，直接打110報案與對方魚死網破，警方獲報，逮捕涉案的女子及其男友同夥5人，並查獲毒品及贓款260萬元。

據了解，經營天九牌賭場的54歲陳姓女子，本月初（12）以每個月7萬元代價，承租板橋華江一路1樓作為賭場使用。其中賭客27歲林姓女子，剛開幕就前往捧場，不但將帶去現金輸光，並簽下借條欠下賭場250萬元賭債；事後林女覺得天九牌賭具被動手腳，遭賭場詐賭，向男友34歲歐姓男子哭訴。

▲林女與男友及友人，在停車場集結準備進入賭場搶錢。（圖／記者陸運陞翻攝）

前天下午4時許，林女帶著歐男及友人34歲蔡男、41歲楊男及20歲趙男共5人，攜帶現金250萬元藉由還債進入到賭場，交付現金拿回欠條後，隨即以暴力脅迫控制陳女及現場6名賭客，直接搶走場內45萬元現金，連同剛還的250萬元也一併搶走，並隨即搭車離開現場。

陳女不甘遭搶，竟不顧自己違法開設賭場，直接撥打110報案遭搶。警方趕抵，察覺現場為天九牌賭場，隨即將陳女及現場賭客共6人帶回偵辦，並循線在板橋中正路一帶逮獲林女及男友歐男，並查獲現金10萬元及K他命1包；另於昨天（25日）在北市、雲林先後逮捕涉案同夥蔡男、楊男及趙男。

▲警方在板橋中正路一帶逮捕林女及歐男。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方調查，所逮捕的趙男為苗栗地檢署所發布執字詐欺通緝犯，又發現另有一名同夥在逃，目前將持續追查中；警詢後，依加重強盜及毒品罪，將林女及歐男等5人移送新北地檢署偵辦，而遭搶的賭場負責人陳女，則依賭博罪移送新北地檢署，賭客則依違反《社會秩序維護法》裁罰，而遭通緝的趙男也依法解送歸案。