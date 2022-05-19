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雲林停不停課？　張麗善：校園防疫長實際評估

▲張麗善指出，雲林目前班級若有學生請防疫假，是採實體課加上雙鏡頭視訊網課來同時進行， 有少數擔心疫情不敢到校上課的學生，也都是在家採視訊聽課。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張麗善指出，雲林目前班級若有學生請防疫假，是採實體課加上雙鏡頭視訊網課來同時進行。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

受新冠狀病毒疫情影響，國三學生因需應試關係已全面停課至會考結束，除了國三家長關心是否考完試繼續停到畢業之外，其他各級學生家長也頻頻詢問關注，是否會因應防疫進行全面線上教學。雲林縣長張麗善今受訪表示，校園中有防疫長，由他們來實際評估， 如果真有必要停課的話，他們會報請教育處。

張麗善指出，目前班級如果有學生請防疫假，就是採實體課加上雙鏡頭視訊網課來同時進行， 尚有少數擔心疫情不敢到校上課的學生，也都是在家採視訊聽課，這些縣府教育處都是放寬處置。雲林縣是農業縣， 孩子自己在家有諸多照顧問題 ，去年的疫情停課，部分學校也是有開混齡的安置班。

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另外，白沙屯媽祖將到北港鎮進香， 有些地方議員很擔心會帶來疫情，所以在詢問是不是下週要停課，「 教育處長也來問我， 白沙屯媽祖大概是週六或週日會到雲林縣， 但是並沒有要進校園， 所以應該不會受到影響。」

張麗善說，學校裡面都有一個防疫長， 他們會了解學生是否有跨班跨校的情形， 他們會實際評估， 如果真有必要（停課）的話，都會報請教育處。


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