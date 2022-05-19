彰化+2313！42國三生確診會考缺席　民進黨團疾呼：停止實體課程

▲民進黨彰化議會黨團呼籲停止實體教學。（圖／民進黨團提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化今新增2,313人染疫，國中會考已知也有42人確診要另行參加補考，為了減少學童染疫，民進黨彰化縣黨團今天疾呼，希望縣府能以保護兒童健康為優先，請即刻停止實體教學、全面實施遠距線上授課，對此縣府教育處長王智弘表示，由於考量到城鄉差距，目前採「混成教學」實體與線上雙軌並進。

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▲彰化今日新增2313人確診。（圖／彰化縣政府提供，以下同）



民進黨團表示，彰化縣現在每日確診已突破2,000人，但彰化縣政府對於學校是否改線上教學卻還未給答案，只把校園防疫問題推給學校各自處理，導致學校、家長、老師、學生不知所措。

議員賴清美指出，全面線上上課，這是多數做媽媽的心聲，請縣府能站在以保護兒童健康為優先，減少兒童染疫。民進黨團呼籲彰化縣政府應立即改線上課程並調查各校線上教學配套是否完善，同時保護學生免受疫情危害與學生受教權。

王智弘指出，目前彰化縣府正推廣「混成學習」，也就是網路與實體雙軌並行，這是考量到城鄉差距，讓偏鄉的學生也都能有受教權，這也是讓請防疫假的學生都能在家防疫自學的方法。

另外此次國中教育會考，衛生局表示，應試對象分類，自主應變對象及自主健康管理者在一般試場應試；確診未解除隔離及快篩陽性未經醫生確認者，不得應試， 已知有42名確診學生將會另行通知於6/4日-6/5日參加補考應試。

至於體溫過高有呼吸道症狀為對象一，每間試場12人；居家隔離有發燒症狀為對象二，每間試場8~12人，居家隔離無症狀者為對象三；每間試場16~20人；居家檢疫為對象四，每間試場16~20人；自主防疫為對象五，每間試場36人，都有二備試場讓學生安全且安心的來應試。