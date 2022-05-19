解隔視察車來速！自主管理「禁到人潮擁擠處」　黃珊珊：這裡不算人多

記者袁茵／台北報導

台北市副市長黃珊珊於11日快篩陽性、12日PCR確診，因此展開「7＋7」居家照護，並於19日0時解除7天居家隔離，剩下7天採自主健康管理。黃珊珊解隔首日就到中正紀念堂車來速視察，面對外界質疑自主健康管理期，不該到人潮眾多的場所，黃珊珊認為，「這地方不算人多。」

根據中央防疫規定，現行確診者採7天居家隔離、7天自主健康管理，且居隔滿7天後不必再快篩，但7天自主健康管理期間，禁止前往人潮擁擠、餐廳內用、聚餐及聚會等活動。

黃珊珊於11日上午快篩陽、12日PCR陽性確診，因此19日凌晨0時解除居家隔離，並進入7天自主健康管理。但解隔首日，黃珊珊便與台北市長柯文哲於19日下午視察中正紀念堂防疫急門診，現場除了市府幕僚之外，還有醫護人員、篩檢民眾和媒體記者等人，引發外界質疑在自主健康管理期間到人潮眾多場合。

對此，黃珊珊回應，18日身體有些過敏，今天已經好多了，解隔日期也是按照中央的規定，且還戴了兩層口罩，其中一層為N95口罩，希望不要有任何狀況；感謝台北市政府團隊在他居隔期間，仍與她透過視訊、電話方式達成車來速設置等工作，儘管她不在現場也有把事情做好，「今天是自主健康管理，這地方不算人多。」

▼剛結束確診居隔的北市副市長黃珊珊陪同台北市長柯文哲視察中正紀念堂防疫急門診。（圖／記者李毓康攝）

▼柯文哲、黃珊珊。（圖／台北市府提供）