北市中小學遠距教學！幼兒園維持到校惹議　黃珊珊：請假可退費

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲18日宣布，台北市中小學於5月23日起至5月27日全面進行遠距教學，其中國九、高三生從5月23日起遠距教學至畢業典禮前1天，但幼兒園仍要到校，引發家長不滿。台北市副市長黃珊珊表示，若家長願意請假，會請幼兒園將費用退給家長；北市教育局指出，退費包括午餐費、點心費、活動費和交通費。

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊19日視察中正紀念堂車來速，會後接受媒體訪問。被問到幼兒園未執行遠距教學，加上雙北政策不同調，讓許多家長炸鍋，黃珊珊回應，幼兒園屬於托嬰，不像國小有固定課程，停不停課得看家長決定，如果家長願意請假，「我們也會請幼兒園把費用退給家長。」

黃珊珊指出，如果家長沒有地方托育，還是得讓小孩上幼兒園，所請幼兒園做好防疫措施；北市府一直有跟園方、家長進行討論，因為每間幼兒園狀況都不同，如果全面停課會影響很多家庭，讓家長無法正常工作，這也是北市府考慮的原因，接下來仍會持續看實際情況。

關於黃珊珊稱家長若要替學童請假，北市府會請幼兒園退費一事，台北市教育局回應，退費為「退午餐費、點心費、活動費及交通費」。

至於雙北遠距教學政策不同調，柯文哲說明，台北市跟新北市有不同之處，新北的多樣性大，例如人口稠密的三重區，以及人口比較少的坪林區，倘若要一套適用，那會有所困難，所以雙北副市長、教育局長都有進行討論，新北採授權各校決定，主因是新北市差異太大，而台北市較為平均，「我覺得是最好的安排。」

▼柯文哲、黃珊珊視察中正紀念堂防疫急門診。（圖／記者李毓康攝）