中藥「金銀花」有助抗新冠！高醫大研究證實　但2類人不宜飲用

▲金銀花是市面上常見的中藥材。（圖／高雄醫學大學提供）

記者許宥孺／高雄報導

國內疫情急速攀升，面對防疫新模式，要如何增加抵抗力面對新冠肺炎？高雄醫學大學團隊證實，傳統中藥「金銀花」能增強抵抗力，取得也相當方便，除了對抗新冠病毒，對登革熱及腸病毒也有功效；不過金銀花性寒涼，孕婦及經期中之婦女不宜飲用。

高醫大指出，台灣的中醫與生技團隊陸續推出多種中藥方劑，如清冠一號、清冠二號、淨斯本草飲、淨冠方等，當中的藥物成份多有重疊，但有一種被深入研究具有抗疫功效的重要藥材「金銀花」卻被忽略。金銀花在中醫典籍以及坊間茶飲等應用已有悠久之歷史，臨床上也無顯著對人體危害的案例。

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▲高雄醫學大學熱帶醫學碩士學位學程客座特聘教授劉校生團隊經實證研究證實，傳統中藥「金銀花」能抗新冠病毒。（圖／高雄醫學大學提供）

高雄醫學大學劉校生客座特聘教授、李英瑞副教授、陽明交通大學黃奇英特聘教授(、基隆長庚醫院中醫科葉沅杰醫師和成功大學共同合作經由人體試驗，結合細胞和小鼠研究，證實飲用金銀花茶可以誘導人體內某些「 微小RNA」的大量產生，經預測有3種「微小RNA」（包括let-7a）能夠識別登革病毒、腸病毒（EV71）和新冠病毒(SARS-CoV-2)基因序列。

▲高醫大研究證實，金銀花和黃耆可透導細胞產生微小RNA，對抗新冠病毒吸附，甚至可對抗變種病毒。（圖／高雄醫學大學提供）

飲用金銀花萃取液，能誘發let-7a上升，抑制登革和腸病毒之複製，被感染小鼠的病毒量和疾病癥狀均得到緩解，存活時間也延長。實驗也證實金銀花與另一傳統中藥「黃耆」均可誘導宿主細胞產生關鍵「微小RNA」對抗新冠病毒之吸附(ACE2受體)與複製(Mpro蛋白酶)、抑制細胞激素風暴，甚至可對抗變種病毒株。

值得注意的是，金銀花也可以降低被登革熱病毒感染的風險。這些創新發現為傳統中藥經由調節「微小RNA」增加免疫力來預防和治療新冠病毒、登革病毒和腸病毒之感染，開啟了一條嶄新的觀念與選擇，以上研究共產出三篇論文刊登於國際期刊上。

▲高醫大實驗證實，金銀花可誘導體內微小RNA上升，增加免疫力抗病毒。（圖／高雄醫學大學提供）

團隊也研究探討黃耆防止肺部纖維化發生的可能性，過去文獻報導let-7a可以抑制肝纖維化，且嚴重肺纖維化的患者體內let-7a偏低，實驗結果顯示黃耆誘導之let-7可以抑制促發炎的細胞因子，推論有助於避免細胞激素風暴或肺纖維化，並緩解具有呼吸窘迫症候群(ARDS)病患病情。

高醫大特聘教授劉校生示，一系列的研究證實，中藥不一定要像西藥一樣衝進戰場殺光所有壞人，反而可以溫和地誘發人體的自我防禦機制-微小RNA群來抵禦病毒。

研究團隊指出，感染初期症狀輕微或沒有症狀者，可以參考使用金銀花與黃耆；感染後期或重症患者，在中醫師辨證論治之後也可以斟酌加上這個藥物組合，來抑制病毒複製，或改善肺部纖維化。但也提醒民眾金銀花性寒涼，孕婦及經期中之婦女不宜飲用，建議民眾使用前還是要先諮詢醫師。