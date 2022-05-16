快訊／高雄+4086！因症就醫逾半數　65歲以上長者達10%

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市16日新增4086例本土個案，市長陳其邁召開防疫記者會時表示，高雄確診結構仍與昨日相似，增加大宗仍是同住親友和職場校園。衛生局也分析確診個案，發現有逾半數個案都是因症就醫確診，其中65歲以上高齡長者已達確診數10%，呼籲長者盡速接種疫苗。

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今日高雄疫情狀況，外縣市旅遊史86例，特定娛樂場所有26例，密切接觸者3324例(同住親友1370例、餐飲娛樂523例、職場環境1080例、高風險區域351例)，居隔期間陰轉陽個510例，新案疫調中有140例。

市長陳其邁表示，隨著個案數增加，感染人數自然在社區部分也會增加，主要案件增加占比仍是同住親友和職場校園，各佔四分之一至三分之一比例。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，分析陽轉有510例，匡列對象有1439例；社區因接觸風險、因症就醫有2137例，佔了52.3%，顯示社區因症就醫民眾仍高於匡列對象，顯示社區不特定風險有增高趨勢。

進一步分析密切接觸者，同住親友仍占最多，同住家人有769例，601人是親友接觸。其次是職場校園，職場有746例、校園334例。高雄市診所端以快篩試劑驗出陽性確診比例有日漸升高狀況，確診比例來到80%以上。

高風險場域部分，包含人口密集地方，像是市場、夜市、賣場、宗教活動地，只要無法有效區隔安全距離，過程中有不特定接觸風險者，也有日漸升高趨勢。

再分析個案年齡分析圖，潘炤穎表示，高齡族群仍有一定健康風險，特別提醒，確診者的同住家人若有高齡長者，務必盡速接種疫苗，目前接種疫苗對於預防感染以及感染後預防中重症、恢復都有明確好處。40歲以上族群，隨著年齡增長，佔比有日漸增長狀況，中壯年以上族群要特別留意，尤其65歲以上長者佔比已達10%。



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