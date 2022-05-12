領關懷包要拿幾支快篩？　陳其邁開數學課：謊報人數絕對找到你　

▲高雄市長陳其邁在記者會直播中開起數學課，親教計算快篩數量。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

國內疫情急速攀升，為優化行政流程，高雄市政府首推出以「戶」為計算的「關懷包得來速」，截至12日上午共發出5934多份。市長陳其邁也透過防疫記者會說明領取注意事項，針對民眾最疑惑的，如何計算快篩試劑數量，他也直接在記者會中開起數學課，說明計算公式，也提醒民眾不要謊報家中居隔人數，「高雄疫調很強，一定會查」。

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▲高雄關懷包得來速11日啟用，截至12日上午共發出5934多份。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁提醒，確診者不能出門領關懷防疫包，可以請非同住親友或同住家人(居隔者)代領，朋友或鄰居都可以。如果是居家隔離的同住家人代領，務必戴口罩，自行開車或騎車、步行前往領取 ，千萬不要搭乘大眾運輸，「不能坐公車或捷運，也不能順便去逛街，就只能去領關懷包這件事被允許」。

假如無親友代領或行動不便者，可以撥打38區公所生活關懷專線 ，盡量在上班時間打專線07-8220310，由專人協助。

▼高雄關懷包得來速領取快篩試劑計算方式。（圖／高雄市政府）

陳其邁也提到，關懷包裡會有快篩試劑，民眾常會詢問「要領幾支快篩試劑」？市府就製作出詳細的圖卡，清楚列出計算公式，陳其邁也化身數學老師親自教學，「若家裡有1人確診，要領幾支？假設同住家人有2大2小，大人領3支，小孩領2支；2個大人共領6支，2個小孩共領4支，加起來就是10支。3+3+2+2，總共是10。」

如果這樣解釋還不懂的話，陳其邁再舉例，假設家中2名大人確診，同住家人還有1大2小，這樣是3+2+2，加起來是7支。陳其邁強調，確診者不需領快篩試劑，簡單來說，因為7天後幾乎沒有感染力，因此不需領試劑。

陳其邁表示，關懷包是以家戶作單位，所以市民不要再問，「為什麼我居家隔離沒有關懷包」，答案是，確診者與同住家人是共發一包關懷包，所有的試劑也都計算在裡面。也有市民詢問，「拿到的快篩數量有誤怎麼辦？」陳其邁說，「那就不要有誤，領的時候要算清楚，算清楚就不會有誤」。

陳其邁強調，領取快篩試劑務必核實領取，同住居隔者有幾人就依照公式計算領取，疫調時會詢問家裡居隔有幾人，「高雄疫調很強，一定會問人數，民眾不要謊報數量，市府一定會查」，先發再核對的作法，是希望讓大家趕快拿到，疫調時就會詢問居隔人數，假如謊報人數是10人，市府就會找到這10個領取快篩試劑要隔離的人。

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