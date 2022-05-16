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國三生快篩陽…為閃補考「拒驗PCR」　教師：一般試場恐更危險

▲▼統測今天登場，今年共有7萬9266人報考，圖為隔離試場。（圖／教育部提供）

▲國中教育會考會準備第二類備用試場，給居隔、居檢、自主防疫等考生應試，圖為統測隔離試場（示意圖／教育部提供）

記者趙蔡州／綜合報導

國中教育會考即將在21、22日登場，為確保學生考試權益及應試安全，教育部規定「確診者不能應考，必須參加補考」。如今就傳出有國三生快篩陽性，因為不想補考，也不想被匡列，決定不做PCR檢驗，有教師就認為，一般試場恐怕會比備用試場危險。

根據《聯合新聞網》報導，民眾投訴，有一名某國中三年級學生驗出快篩陽性，因為不想補考且不想被匡列，決定不驗PCR，直接參加會考。一位不具名國中教務主任則認為，這種情況一定會發生，因為沒人想補考，並可能造成一般試場比備用試場還危險。

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▲▼潘文忠指國中教育會考如期舉行。（圖／教育部提供）

▲被匡列居家檢疫或隔離及自主防疫考生，將被安排在第二類備用試場應考。（圖／教育部提供）

教育部長潘文忠日前指出，今年國中教育會考21、22日舉辦，延續去年高規格的防疫標準，也會參考剛完成的統測進行調整，這次會考「確診考生不得應試」，後續會安排參加補考，所以考生若不幸確診，也不用太擔心，一定有參加補考的機會，維護應考學生的權益。

教育部指出，除確診者不能應考，須參加補考外，今年也會規劃第二類備用試場，安置居家檢疫、居家隔離、自主防疫及現場臨時出現有發燒、呼吸道症狀的考生應試。備用試場規劃每間8到20人應考，再根據不同類型安排在不同試場應試，動線會與一般試場有所區隔。

教育部要求各縣市每個考區，至少準備6間備用試場，對於北部等疫情熱區，將提高到至少16間，根據《ETtoday新聞雲》獨家掌握消息，台北市共有25個考區，原先已準備約140個備用試場，在教育部要求下，台北市將備用試場提高到344間、新北市則有274間，光是雙北市就準備了618間。

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