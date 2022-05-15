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確診人數將失真！陳時中認了「PCR量能飽和」　柯文哲拋4建議

▲▼指揮中心5/14記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▲柯文哲在會議上說「PCR量能飽和」，確診人數將失真，陳時中也認了有這狀況。（圖／指揮中心提供）

記者柯振中／綜合報導

衛福部長陳時中15日緊急召集各縣市首長開會，有與會人士透露，台北市長柯文哲在會議上表示，北部PCR量能飽和，確診人數將失真，陳時中也坦承這點。柯文哲為此建議，中央要誠實面對，PCR不能再當成確診標準，要盡快放寬快篩陽性當作臨床判斷指標之一。

陳時中15日緊急召開會議，找了各縣市首長、指揮中心疫情監測組、社區防疫組等各處專家，一同商討防疫措施該如何調整。

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在防疫會議當中，中央與度方達成2點共識，分別是「居家隔離3＋4適度鬆綁」，以及「65歲以上快篩陽性，經醫師評估可投藥」等，中央與地方將共同研擬配套措施，盡快實施2點。

也有與會人士透露，台北市長柯文哲在會議上挑明，北部PCR量能已經飽和，確診人數將出現失真，中央需要誠實面對，陳時中也認同這種說法。

▼柯文哲在會議上表示，北部PCR量能飽和，確診人數將失真，陳時中也認同。（圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲視察中正紀念堂防疫急門診/車來速建置。（圖／北市府提供）

對於疫情的現況，柯文哲也給出四點建議，分別如下：

一、PCR不能再當成確診標準，要將快篩陽性當成臨床判斷的指標之一。

二、快篩陽性給予抗病毒藥物，除了先前開放的長照機構住民，還有大於65歲的民眾，以及50到65歲之間、身體狀況有先前公布危險因素癌症、慢性病、吸菸等）的民眾，如果快篩陽性，且有一定的臨床症狀，應由醫師判斷後，快速決定是否使用抗病毒藥物。

三、醫療量能不能垮，不能讓病人無法住院，造人命損失。先前中央曾要求醫院開設30％專責病床，仍有許多醫院未達標，雖然過度擴張會擠壓正常的醫療運作，但仍要嚴密監測疫情發展、適當增加專責病床，全台也要開設防疫急門診，處理大部分輕症患者，並訂出嚴格的住院出院標準，盡量保留量能，防疫專責旅館的數量也要夠多，方便好轉的患者下轉，或應付不能在家照顧的確診者。

▼柯文哲對於疫情現況給出4點建議。（圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲視察中正紀念堂防疫急門診/車來速建置。（圖／北市府提供）

四、目前疫調已停止，全數改為確診者自主回報中央系統，但自主上傳不是疫調專業，加上中央自主回報系統不斷塞車、沒有防呆機制，常常卡關，民眾無法成功回傳，接觸者收不到隔離書，導致地方要重新處理，造成人力浪費，因此要有務實的管理方案，只要政府公布，民眾一定會配合。

柯文哲說，去年5月初疫情爆發，台灣沒有動用軍隊，都是靠高素質國民自主配合政策，就能有效控制疫情，因此目前的管理措施要以自主管理為主，「我們對國民要有信心！」

針對疫情的現況，新北市長侯友宜15日表示，因為身在第一線，看到問題就想辦法立刻反應，希望中央能體察民眾的痛苦，但連法傳系統至今操作仍會卡卡的。

侯友宜說明，為了因應民眾需求，新北還會在汐止、三重設置採檢站，預計週一正式運作，但目前的問題不是擴充PCR量能，而是減低工作量，來降低中重症、死亡率，除了3類人快篩陽性視同確診以外，中央也應該盡快放寬、實施。

侯友宜說，新北的PCR量能已開到最多，目前還不是疫情的最高峰，快篩陽性以後，還要讓民眾外出排隊，除了內心忐忑不安，還要經過法系統確定，一來一往之下要浪費3到5天的時間，希望中央能聽聽地方的聲音，盡快把事情做好，減輕民眾的痛苦。

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