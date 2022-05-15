3＋4居隔鬆綁！柯文哲「訴諸道德」：80％人會服從　不聽話被逮就開罰

記者袁茵／台北報導

行政院長蘇貞昌拍板鬆綁「3＋4」居家隔離，將施行打滿3劑疫苗快篩陰免隔離；但指揮中心指揮官陳時中表示，目前還未完全達成共識，不過地方都有共識要「鬆綁管制」，希望這些人進入0＋7或低度管制。針對居家隔離要再鬆綁，台北市長柯文哲直言，就訴諸國民道德，同時也保留公權力，對不聽話者則開罰3000元至6萬元。

針對是否贊成放寬「3＋4」居家隔離政策，包括同住家人打滿3劑疫苗快篩陰免隔離？柯文哲15日視察中正紀念堂車來速時表示，可能得呼籲全國民眾，「去年5月我們是怎麼撐過去的？我們有動用警察、軍隊嗎？有像上海市一樣把老百姓釘在房間裡面，出動武警坐鎮、街上抓人嗎？沒有！我們只是靠呼籲。」

柯文哲強調，只要有80％民眾聽從政府指示和合作，防疫就能很成功，這也讓台灣在2021年防疫成功，「我們沒有動用警察、軍隊，靠自主封城就解決。」而確診者也應該知道自己得隔離7天，「不要出來害人！」倘若密切接觸者則快篩後才可出門，不過也延伸出買不到快篩等問題，這也許得另外想辦法。

柯文哲認為，如果還在糾結政府祭出強制手段，若確診數1000人時還有辦法處理，但已經達到6萬人就沒辦法處理，這得訴諸國民道德，從2021年5月來看，台灣國民素質很高，所以有建議陳時中要相信國民可以撐過這關。

最後，柯文哲說，確診者、密切接觸者居家隔離部分，也許就訴諸道德訴求，同時也保留公權力，例如確診者出門趴趴走被逮到就開罰3000元至6萬元；他相信有80％民眾會聽話，並靠公權力嚇阻不聽話的人，就可以做到90％民眾都服從政府指示，用最低的社會成本撐過去。

▼台北市長柯文哲視察中正紀念堂防疫急門診。（圖／北市府提供）