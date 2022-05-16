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疫情爆發雨中現人龍等做PCR　李艷秋不捨PO照怒批政府

▲▼李艷秋PO出民眾排等PCR照片，針砭政府防疫作為。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

▲李艷秋PO出民眾排等PCR照片，針砭政府防疫作為。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

記者隋昊志／綜合報導

國內本土疫情爆發，連日確診人數突破萬人，連帶讓快篩需求量大增，醫療量能也備受挑戰，多間醫院急診室外出現等做PCR的排隊人龍。資深媒體人李艷秋15日在臉書PO出2張照片，不解「為什麼生病的人要在大雨中排隊3、4個小時？」不少網友也直言「太扯了」、「疫情撞牆期」。

李艷秋在臉書粉絲專頁「李艷秋的新聞夜總會」PO出2張民眾在雨中撐傘大排長龍的照片，不解發問「為什麼要讓已經生病的人，在大雨中排隊三四個小時？」、「快篩陽不能拿藥，那PCR陽性的人有藥嗎？」

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2張照片搭上2個問題立刻引起不少網友熱議，紛紛在底下留言，「這執政團隊太扯了」、「別問了！問了也白問，因為我們搭上了失速列車，沒有人知道要開去哪裏」、「疫情撞牆期，無奈~超級無奈」、「要什麼缺什麼，還敢投書說防疫做得好」、「根本沒有超前，也沒有部署，憑什麼與病毒共存」、「朝夕令改，政策混亂，人民無所適從」、「這景象看得叫人鼻酸」、「什麼都要排隊，但就是不給藥」、「PCR如果都給的話，就暴露政府準備不足的啊」。

也有網友分享自己身邊確診者經驗，「都沒藥，我家人確診就是什麼藥都沒有」、「我家也沒有給藥，只能自行去藥局購買」，不過也有人較為和緩的說，「大家一直罵有什麼用，然後罵完了呢？問題還是沒解決」、「出去PCR對病情沒任何幫助」、「如果很嚴重也不會在這裡排隊排這麼久」、「大家出門最好還是戴口罩，聚餐就免了」。

▼PCR採檢排隊人潮。（圖／記者許靖騏攝）

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