淋雨排快篩遭側翼諷「乞丐」！楊寶楨氣轟：不就是拜綠營所賜

▲許多民眾到慈惠堂外排隊領取免費快篩，卻被綠營側翼嘲諷「快篩乞丐」。（圖／翻攝臉書／楊寶楨）



記者柯振中／綜合報導

台北市松山慈惠堂準備4,000組快篩劑讓民眾免費領取，冒雨排隊的景象卻被嘲諷「快篩乞丐」，引起軒然大波。對此，民眾黨發言人楊寶楨怒批，看到這些人冒著大雨排隊領快篩，執政黨難道不會心痛嗎，綠營側翼還出言嘲諷，「會造成這樣的局面，不就是拜民進黨政府所賜嗎？」

慈惠堂體諒民眾買不到快篩、或是購買過程相當辛苦，因此免費發放4,000劑，造成民眾冒雨排隊的現象。臉書粉專「鄉民挺起來」則在臉書發文嘲諷，這種情況就是「信義區の快篩乞丐」。

貼文引起軒然大波，粉專「鄉民挺起來」也被起底，過去曾支持台北市長參選人姚文智、攻擊台北市長柯文哲、丁守中，後來又轉而攻擊韓國瑜、支持蔡英文，總統大選結束後，又開始支持政府施政、支持罷免韓國瑜，就是民進黨周邊的「匿名側翼粉專」。

▲楊寶楨到現場了解，發現有不少民眾非本地人，而是從外縣市趕來排隊。（圖／翻攝臉書／楊寶楨）



資深媒體人黃揚明痛批，執政黨與支持者若只顧著檢討人民、攻擊在野黨，而不檢討施政上的缺失，政權早晚會崩垮。

對此，民眾黨發言人楊寶楨也在臉書痛批，若總統蔡英文、院長蘇貞昌、部長陳時中親自到現場查看，看到民眾們為了領取快篩試劑，冒雨從山上排隊到山下，「難道心不會痛嗎？」

楊寶楨指出，民眾為了快篩排隊，卻被綠營的側翼粉專嘲笑「快篩乞丐」，而會造成這種局面，不就是拜民進黨政府所賜，「不好好教導一下這些側翼『說話的藝術』嗎？」

▲楊寶楨認為，這些人辛苦排快篩，卻被嘲諷「快篩乞丐」，難道官員們心不會痛嗎。（圖／翻攝臉書／楊寶楨）



楊寶楨提到，她到現場看見長長的人潮，有些人帶著小孩一起來排隊，也有長者自備板凳，看了真的令人十分鼻酸，「我們的政府怎麼把人民搞得這麼不堪，老百姓的時間難道就比高官們廉價嗎？」

楊寶楨說，這些來排隊領取快篩的民眾不一定是當地人，也有從外縣市特地跑來的，甚至還有民眾早上6、7點就跑來排隊，聽見快篩乞丐的說法，也感到相當憤怒，若政府真的做了超前部署，幹嘛要跑來這邊排隊。

▼慈惠堂發放快篩的現場，有許多民眾冒雨排隊。（圖／記者李毓康攝）



楊寶楨感慨，民間力量願意免費送快篩，政府卻還以「市場機制」為藉口，讓通路以180元的價格販售快篩試劑，總統誇口「台灣的防疫成績相當好」、行政院長聲稱「快篩供需已穩定」、衛福部長還要投書外媒，分享「台灣如何成功抑制疫情」，讓她氣得質疑，「請問蔡政府是活在平行時空嗎？別再不知民間疾苦了！」

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