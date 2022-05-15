桃園7處「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」採檢站　5／17上線

▲桃園擴大建立「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」採檢站。（圖／新聞處提供)

記者楊淑媛／桃園報導

隨著確診者狂飆，桃園市長鄭文燦15日表示，桃園市府擴大建立「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」採檢站，規劃目前9處社區採檢站中優先完成7處，預計17日上線，適用年齡擴大至6歲以下幼兒及65歲以上長者，提供採檢、醫師看診、直接拿藥三合一服務，同時優化採檢環境，提供市民更方便的服務。

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鄭文燦於市府防疫專案會議說明指出，桃園社區採檢站加上醫院篩檢站共計30站，統計5月12日的桃園PCR採檢能量，桃園各醫院、診所及社區採檢站，共採檢1萬7,164位，其中9,318位陽性，陽性率是54.29%；而其中社區採檢站的部分，共採檢4,949位，其中有3,941位陽性，陽性率為79.6%，將近8成，呼籲快篩陽性的民眾可優先前往桃園巨蛋體育館「快篩陽性綠色通道」專用站，分流採檢能量。

他提及，截至昨（14）日統計，桃園居家照護人數累計9萬3,539人，目前已完成3萬7,898人線上診療服務，完成度約41%，請各醫師公會、診所協會及負責診所持續協助線上診療，讓線上關懷照顧可以落實得更完善。另外，桃園11家急救責任醫院共開設1,281床專責病床，其中林口長庚醫院開設760床為最多，目前總收治比率為31.4%，全力協助確診者的照顧。