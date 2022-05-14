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雲林+553！虎尾鎮再度突破百例　家庭感染佔多數

▲雲林縣政府公布確診疫情狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布確診疫情狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（14）日新增553例確診個案，虎尾116例，斗六89例，西螺51例，麥寮29例，斗南26例，莿桐、大埤25例，土庫24例，元長23例，北港18例，二崙、台西、褒忠各17例，東勢15例，水林13例，古坑12例，、崙背11例，口湖9例，四湖、林內各8例，各7例個案分佈20鄉鎮。其中家戶感染居多、就醫篩檢確診為次。

雲林縣政府說明，今日553例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-86歲，無症狀369人、輕症184人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有462人、確診者居家照護在管中有3153人。6-11歲兒童莫德納疫苗自5/2開打至5/13已完成4025人接種， 目前無接種疫苗後不良反應通報。

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雲林縣衛生局表示，經疫調發現目前確診個案中有相當高的比例為家戶傳染，其次是因症就醫，特別呼籲鄉親，本土疫情持續延燒，鄉親應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。

▲雲林縣政府公布確診疫情狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣本土確診個案今日＋553例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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