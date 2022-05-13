雲林兒童莫德納疫苗12校同時開打　6／10前完成

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣6-11歲兒童莫德納疫苗今（13）日於斗南鎮大東國民小學開始啟動校園集體接種，全面提升校園防護網。有意願接種莫德納疫苗學童經家長同意，並填具「接種須知及意願書」後，將由進駐校園的專業醫療團隊跟衛生所、學校一起合作安排校園集中接種。

▲雲林兒童莫德納校園施打今日於大東國小正式啟動。（圖／記者蔡佩旻攝）

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雲林縣衛生局曾春美表示，截至昨日止兒童莫德納疫苗累已完成2616人接種，大東國小今接種25人。另有北辰、水碓、古坑、東和、新光、棋山、重光、文安、石龜、大東、僑真、特殊教育學校等共12所小學同在今日進行校園疫苗接種。

▲雲林縣長張麗善前往大東國小視察校園兒童疫苗施打，安撫害打阿針的小一學童。（圖／記者蔡佩旻攝）

曾春美指出，針對偏鄉接種人數較少的學校，衛政單位特與醫療團隊以「巡迴接種」及協調鄰近學校設置「整合式校園接種站」提供服務；亦有鄉鎮市衛生所特別設置「學童假日接種門診」，透過多元接種模式，將於6月10日前完成學童疫苗接種服務。

▲雲林兒童莫德納校園施打今日正式啟動，衛生局說明預計在6月10日前完成雲林縣校園學童疫苗接種。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示:「啟動第一天總共有12所學校進行疫苗接種，共收回來的意願書有306822當初有10640位學童有施打意願，除此也有許多家長已先行帶去醫療院所施打，我們還是希望能共儘速施打疫苗提高保護立即防護力，家長、醫師審慎評估之後在安全的範圍之內施打。」

雲林縣衛生局補充說明，莫德納疫苗經專家核准可適用於6至11歲學童的基礎接種，用法用量為施打兩劑，每劑0.25毫升，兩劑施打間隔12週，若學童滿12足歲施打劑量為0.5毫升。若未在校接種者，可以攜帶健保卡，經家長簽署「接種須知及接種意願書」後，至指定合約醫療院所接種。

▲害怕打針的小一學生最後在眾人安撫下，收起眼淚，勇敢鎮靜接種疫苗，獲得同學與師長掌聲。（圖／記者蔡佩旻攝）

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