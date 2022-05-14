台東+426！再爆住宿型機構群聚　縣府再度呼籲接種疫苗

▲台東今日+426。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣14日新增426名確診者，336名民眾戶籍或居住地在台東、90名為外縣市醫院通報。從疫調結果初步推論，年齡介於0歲-93歲。目前居隔著仍有1610人。

台東縣衛生局表示，縣內再新增1住宿型機構群聚，1員工因家人確診自主快篩陽性通報機構，同日機構內亦出現1發燒住民，送往醫院檢驗後確診，衛生局緊急針對該樓層區域進行篩檢，57人中又有1同房住民確診，目前該機構共計3人確診，其餘56人採檢陰性，已完成居家隔離匡列及分流。

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另外，第1間養護機構及兒少機構無新增確診個案，衛生局持續定期安排接觸者採檢。第2間養護機構則新增1名確診個案之密切接觸PCR採檢陰轉陽，個案累計16名(員工6名；住民10名)。衛生局仍會持續監測並要求機構內落實環境清潔等感控流程，避免群聚擴大。

馬偕某樓層病房群聚事件，新增1人確診，為居家隔離接觸者第4天陰轉陽，已轉移至專責病房照顧，該個案的3位接觸者PCR為陰性，累計共19人確診(病人9名、陪病6名、員工4名)。該病房將持續暫停出入，並定期採檢，人員分艙分流管理。衛生局仍會持續監測並要求機構內落實環境清潔等感控流程，避免群聚擴大。

今日校園確診新增45生、3師，累計共521生、55師。在調整停止實體上課學校部分: 電光國小附幼全園停課至5/16、萬安國小附幼全園停課至5/16。

感謝衛生局同仁及第一線醫護人員在疫情守護台東鄉親健康的辛勞，為因應本土疫情升高，疫情變化快速，縣長饒慶鈴呼籲每1位鄉親都要接種疫苗，強化自身疫苗防護力，請符合追加劑(第3劑)的民眾盡快施打，尤其是第一線防疫人員或長照機構工作人員，應盡速接種第3劑，每1位鄉親都要有足夠疫苗防護力，保護自己也保護家人。