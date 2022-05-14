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基隆+2004！6歲以下幼童新增104人染疫　2933人居隔69班停課

▲0514基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心14日公布國內本土病例新增6萬3964例，其中基隆新增2004例。對此，基隆市長林右昌表示，在這2004例中，其中男性有993人、女性則是1011人；年齡別以以35-44歲最高，有359人占比17.91%，其次是25-34歲，有339人占比16.92%，另外75歲以上的長者有89人、65-74歲有145人、6歲以下有104人。

▲0514基隆相關疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

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林右昌指出，本市居家隔離人數共計2933人，全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢1179人，今天早上共計篩檢568人；本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢11萬4500人次；至於本市快篩陽性的專線，昨天有446通、今天上午有187通。

林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有235床，目前已收治180人、空床55床，空床率23.4%。統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症55名、中症10名、輕症47名；部立基隆醫院：重症14名、中症15名、輕症16名；三總基隆分院：輕症9名；礦工醫院：輕症4名。

▲0514基隆相關疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

林右昌說，本市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止已累計評估3萬2461人，利用快速通道的有7833人，有1萬1567人完成健康條件審核，符合資格已派案8752人，另有2815人不符合資格；至於全市高中以下校園停課資訊，全校停課的有幼兒園1校；部分班級停課的學校，包括高中職1校、國小17校及幼兒園21校，共計39校、69班。

▲0514基隆相關疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

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