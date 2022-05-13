疫情嚴峻與病毒共存　張麗善：不做疫調會盡力了解感染源

▲雲林縣長張麗善受訪表示，雖然現在沒有疫調，但是我們還是有要了解怎麼樣把疫情控制下來，避免一直擴散。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善今（13）日上午參加兒童疫苗校園巡迴施打啟動，受訪時有媒體詢問目前嚴峻疫情下的防疫方針。張麗善指出：「表面上我們講共存但私底下我們衛生局、教育處、社會處仍會盡力去圍堵疫情，控制到最安全的範圍之內，也呼籲大家用正向心態來面對，守護鄉親是我們的責任。」

雲林縣長張麗善指出，表面上是共存，但是我們還是要去把傳染源頭找出來，到底是從何處擴散，現在沒有疫調藥疹的難度相當高，但是最起碼，例如從校園擴散的案例，循線了解是否從家庭、家長職場等，雖然現在沒有疫調，但是我們還是有要了解怎麼樣把疫情控制下來，避免一直擴散。

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張麗善表示，我們說要與病毒共存，最主要是讓大家不要恐懼不要驚慌與不安，現在還是有看到一些中重症，雖然雲林縣大多輕症與無症狀但是，哪一天這病毒侵襲到完全沒有抵抗力或是本身有多重疾病的，就會造成死亡因素，每一條人命都非常重要，所以要盡我們的能力來保護鄉親。

雲林縣目前的醫療量能，六大醫療院所與診所大家共同配合，現在的情況雖然沒有如北部緊繃，但我們總是要保護醫護人員，希望他們都能夠在工作範圍之內也能保護自身防疫安全，如此來更加確保整個社區安全鄉親也受到保障，這是我們能做的。

張麗善說，尤其是群聚場所，包括養護機構、校園或比較高風險聚集的地方，呼籲大家出門一定要戴口罩，勤洗手保持社交距離，出入場所還是要配合量體溫，現在沒有實名制，是因為現在沒有要公布確診者身份，或地點避免被標籤化，表面上我們講共存但私底下我們衛生局、教育處、社會處仍會盡力去圍堵疫情，控制到最安全的範圍之內，也呼籲大家用正向心態來面對，守護鄉親是我們的責任。



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