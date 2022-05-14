陽明交大公告：遠距教學到期末　學生：應是奇宏寫過最優美的信了

▲陽明交通大學宣布遠距教學到這學期末。（圖／翻攝陽明交大臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導



疫情持續延燒，教育部日前宣布鬆綁大專院校因疫情因應遠距教學演練的時程與規定，多所大學也陸續宣布「遠距教學到這學期末」。陽明交大今早(14日)宣布，「全校自5/16(一)起暫停實體授課，遠距教學至本學期結束。」鄰近的清華大學目前仍在日前宣布的「5月24日前採遠距教學」時程內，之後會不會繼續跟進，還要等下週開會決議。

陽明交通大學早上宣布「全校自5/16(一)起暫停實體授課，遠距教學至本學期結束。」有學生在臉書留言稱「這應該是奇宏 （指校長林奇宏）寫過最優美的信了」引起同學們按讚回應。

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▲有學生留言「這應該是奇宏寫過最優美的信了」引起按讚迴響。

陽明交大防疫小組指出，截至目前為止，校內約130餘名師生教職員確診，為了讓師生們更容易掌握足跡及維護自身健康安全，所有防疫資訊與足跡都同步公開在校園防疫專區網頁。

而鄰校清華大學日前就已宣佈「遠距教學到5月24日」，目前仍在該階段進行中，後續要不要繼續，還要等到開會討論才能決議。

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