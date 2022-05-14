「政府短短一周解決快篩之亂！」　王浩宇：這樣還要罵？

記者邱晟軒／綜合報導

本土新冠疫情持續升溫，許多民眾排隊搶買家用快篩試劑，更引起在野黨質疑政府在防疫物資上未超前部署。對此，前民進黨籍桃園市議員王浩宇表示，「快篩試劑，數量已經充足」，針對外界的批評聲浪，他直呼「這樣還要罵？」

王浩宇今天在個人臉書發文表示，政府短短一個禮拜就解決所謂的快篩之亂，就像之前幾個禮拜口罩就過剩一樣，「這樣還要罵？」

王浩宇解釋，快篩試劑保存期限非常有限，政府提前採購，過期的機率很高，過期精準性就會下降，根本不準了。

▲松山慈惠堂發放免費快篩，民眾冒雨排隊領取 。（圖／記者李毓康攝）

王浩宇指出，因此在快篩試劑的準備上，「政府很難提前大量準備」，只能在遇到疫情升溫時開始採購。雖然有時間差，但已經反應很快了，「至少短短一週，快篩之亂就已經解決」。

針對國內快篩試劑供應狀況，行政院長蘇貞昌今14日上午出席「國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程動土典禮」受訪時表示，大家都看到，在實名制和超商販賣，都已經在民眾過了相當數量後，漸漸趨緩，實名制的排隊也減少。

至於8大通路超商的販賣，從每天剩餘20幾萬劑，到剩餘30幾萬劑，可以看出相關的供需已經穩定。

▼7-11開賣唾液快篩，民眾排隊搶買。（圖／記者林育綾攝）