公立高中教師甄選到考率89.72％　44人確診、36名考生使用隔離試場

▲公立高中教師甄選初試今天舉行，到考率為89.72％。（圖／資料照片，新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

111學年度公立高級中等學校教師甄選（教師甄選）初試今（14日）登場，今年共有114所學校委託教育部辦理教師甄選，教育部指出，共7265人完成報名手續，初試實際6518人到考，747人缺考，到考率為89.72％，而受到疫情影響，今天共36名考生進入13間隔離試場參加應試，而44名確診者無法應試將通知將退費，預計將有973人進入複試。

教育部受託辦理公立高中教師甄選，初（筆）試今天下午在國立興大附農等12所學校舉行，今年共有84所國立學校、30所縣（市）立及國防部所屬學校，共計114所學校委託教育部辦理教師甄選，合計有51類科、322個職缺。

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教育部指出，教師甄選為遴選公立學校所需專任教師，維持教學現場師資穩定性，涉及學生受教權及應考人工作權，加上考量教師甄選每年僅辦理一次，故這次放寬除「確診個案」不能應考外，其餘皆可參加，並規劃設置「隔離試場」應試，「隔離試場」對象為「居家隔離、自主防疫或居家檢疫」等應考人進行應試。

教育部表示，高中教師甄選初試實際6518人到考，747人缺考，到考率為89.72％，經國教署比對衛生福利部疾病管制署名單及應考人自主通報，共有44名確診個案、13名居家隔離、31名自主防疫應考人，而除確診者無法應試並通知將退費外，還有36名應考人進入13間隔離試場參加應試。

教育部提醒考生，根據甄選簡章規定，初試試題及答案將在考試結束後立即上網公告，應考人如對試題答案有疑義，可在今天下午3時起至明（15日）上午6時止，根據簡章規定，向試務承辦單位提出試題疑義申請；參加複試人員名單則在5月27日下午5時後，公告在國教署網站及教師甄選網站。