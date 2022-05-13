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北港名貴鴿主接勒贖電話　警拘2「偷鴿」賊籲受害者出面指認

▲雲林警方破獲偷竊賽鴿勒索集團，呼籲受害人出面指認。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林警方破獲偷竊賽鴿勒索集團，呼籲受害人出面指認。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名養殖名貴賽鴿民眾，前陣子清點時發現數隻高價名鴿遭竊，北港警分局獲報後報請雲林地方檢察署檢察官黃立宇指揮刑警大隊及北港、虎尾分局共組專案小組偵辦，掌握線索後於11日見時機成熟執行拘捕行動，同時查扣作案工具與贓款，順利逮獲蔡姓男子、侯姓男子2人，呼籲曾被恐嚇的鴿主出面指認。

據了解，住在北港鎮的被害人發現多隻名貴賽鴿遭竊，隨即接到歹徒勒贖電話，被害人向警方報案後，警方立即展開偵查，於賽鴿被竊現場調閱監視器過濾，查出歹徒使用的交通工具並鎖定歹徒身分。

北港警分局說明，蔡姓、侯姓男子共組竊鴿勒贖集團將魔爪伸入春季鴿賽，以雲林縣轄內北港、土庫、油車、東勢、褒忠一帶近期以要參加比賽之賽鴿為對象，趁鴿主疏於看守之際將賽鴿竊走並恐嚇鴿主交付金錢。

專案小組掌握線索，監控歹徒所使用之交通工具尾隨蒐證，於11日見時機成熟、事證完備，於蔡、侯2人預備於台南市六甲區某加油站加油之際執行拘捕行動，同時查扣作案用鴨舌帽、漁網、棉繩、尼龍網、鉛塊、撈網、手機3支、針筒及贓款新臺幣3萬6500元現金等證物，昨(12)日依竊盜、恐嚇取財罪嫌移送雲林地檢署。

北港警分局呼籲，曾被恐嚇的鴿主出面指認，聯繫電話︰（05）7832636。


►聽Podcast #我在案發現場


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