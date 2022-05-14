前古坑鄉長黃意玲退民進黨參選　雲林地方人士：表姊妹同台競逐

▲雲林民進黨籍前古坑鄉長黃意玲昨日遞出聲明申請退黨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

雲林縣民進黨上屆古坑鄉長黃意玲尋求連任結果敗選，由現任的沈勝騰勝出，敗選賦歸三年多仍持續透過臉書關心鄉政，但因所屬的民進黨已提名也是前任的古坑鄉長林慧如參選，昨（13）日前往民進黨雲林縣黨部辦理退黨，並以無黨籍身分宣佈參選下屆古坑鄉長，並表示「不再辜負古坑鄉親的期待」。

前古坑鄉長林慧如任2005年第15、2009年16屆古坑鄉長，連任後退下由表妹黃毅玲代表民進黨參選，也獲得林慧如大力支持順利當選第17屆鄉長，第18屆競選連任時接受國民黨提名參選人沈勝騰挑戰中箭落馬，黃意玲並未放棄鄉親，積極勤走基層準備東山再起，爭取民進黨提名門票。

登記前地方即一直有傳言林慧如將再度回鄉長選戰，林慧如果然在3月也正式向黨部登記參選，黃意玲見其表姐登記參選，又在支持者紛紛表態勸進參選下陷入天人交戰，最後選擇不登記黨內提名，並在支持者力薦之下選擇以無黨籍參選2022年第19屆古坑鄉長。

地方人士表示，表姐妹倆系出同門，票源重疊讓很多支持者頗為難，雖然離登記還有一段時日，雙方要是僵持不下而形成「網內互對打」，將讓現任國民黨籍鄉長沈勝騰勝出機會增加，加上沈勝騰在任內表現風評不錯，可能會形成勢均力敵之戰，而加入黃毅玲參選因素，相對讓古坑鄉藍天變綠地有相當困難度。

據了解，雲林縣黨部還未積極出面協調，地方人士也表示，母雞還未帶小雞衝鋒，小雞已自相殘殺。綠營支持者憂心，希望能有有力人士介入協調，不願見綠營分裂讓他黨有漁翁得利之隙，距離大選剩196天，林慧如獲民進黨提名、黃意玲雖退黨但是否以無黨籍身份登記有待觀察。

黃意玲退黨聲明書全文如下：

「意玲在2014年，以政治素人之姿參與古坑鄉長選舉，承蒙鄉親栽培順利當選，並在任職鄉長四年期間，戮力提升在地產業軟實力，引進新時代思維，並致力於引進資源建設鄉里；2018年連任失利後，也一直都在未曾離開，投入基層經營與紮根，虛心傾聽在地聲音，持續為古坑鄉親服務；鄉親那每雙溫暖的手，每對熾熱的眼眸，每句鼓勵的話語，都是驅動她向前的力量。

當年從政的初衷，是為了實踐對古坑的藍圖規畫，回饋這片育我的鄉土，翻轉在地發展的弱勢困境，所以兢兢業業，未曾忘記初衷，更不敢負鄉親的期許；所以已在今天辦理退出民進黨，決定以無黨籍身分參選古坑鄉鄉長，希望藉由自己的堅持與勇氣，讓權力傳承在古坑就地興起，脫離由舊世代派系掌控的輪迴，讓年輕人看到努力就有希望。」

黃意玲的聲明也呼喚「親愛的古坑鄉親，讓我們不分黨派，攜手為鄉里共同打拼，一起描繪古坑未來富麗願景，打造富足的安居樂業美麗所在！」

▲雲林民進黨籍前古坑鄉長黃意玲昨日遞出聲明申請退黨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►民進黨雲林主委之戰殺紅眼 沈健興突宣布退選支持林金忠

►北港名貴鴿主接勒贖電話 警拘2「偷鴿」賊籲受害者出面指認

►雲林+513！斗六、虎尾最多 疫調結果仍以家庭感染居多

►疫情嚴峻與病毒共存 張麗善：不做疫調會盡力了解感染源

►雲林兒童莫德納疫苗12校同時開打 6／10前完成

