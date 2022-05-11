　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國家隊淪「要民衆去排隊」！南投縣議員批快篩政策

▲南投縣議員游顥質詢縣府衛生局長陳南松。（圖／翻攝「南投縣議會」官方Youtube頻道）

▲南投縣議員游顥質詢縣府衛生局長陳南松。（圖／翻攝「南投縣議會」官方Youtube頻道）

記者高堂堯／南投報導

南投縣議會近日召開第四審查會，南投縣議員游顥針對疫情感染黑數及實名制快篩試劑等問題提出質詢，並要求南投縣衛生局儘速與中央地方建立（EOC）資源緊急應變中心機制，以讓中央庫存的快篩，讓需要的縣民可以拿到買到。

游顥10日於縣議會批評，台灣疫情從109年開始至今，蔡政府就是讓大家不斷排隊購買防疫物資，管制價格也不合理：從口罩1元變6元，疫苗從AZ疫苗100多元變成高端800多元，到現在快篩試劑國外不到30元，國內卻配合牛耳公司賣到5劑500元，讓所謂「國家隊」變成「國家要民衆去排隊」，身處高度染疫風險。

游顥表示，現在快篩實名制是賣不掉卻買不到，從疫情指揮中心所公布的販售數據來看：7日可販售42萬6504份，卻只售出20萬5848份，售出率48.26%，8日可販售27萬7494份，卻只售出14萬5519份，售出率52.44%；屏東縣議員黃明賢議員也說，「快篩實名制」等同於「快篩尋寶制」，民眾購買快篩就像是在尋寶，沒人知道近一半的快篩試劑去哪裡了。

▲南投縣議員游顥倡議建立資源緊急應變機制（EOC）。（圖／游顥提供）

▲南投縣議員游顥倡議建立資源緊急應變機制（EOC）。（圖／游顥提供）

游顥建請南投縣政府儘速與中央建立類緊急應變中心機制（EOC），在此平台機制下把中央庫存的快篩做調度，以解決地方衛生單位或民衆需求，若特定縣市面臨快篩供貨短缺，可以在最短時間內從其他供貨無虞的縣市相互支援供應，確保民眾買得到，也降低為尋找快篩四處移動而染疫的風險。

游顥也質疑，目前疫情指揮中心公布的確診數據是否正確，因為有民眾可能已經感染卻不敢通報衛生單位，或是逃逸外勞早已感染擴散；正因民眾不確定是否會感染，也怕輕症變重症，才會蜂擁排隊購買快篩試劑。

衛生局長陳南松表示，支持成立EOC緊急調度平台、會向中央疫情指揮中心反映，但強調目前中央疫情指揮中心所公布每天確診數據是可信的，根據指揮官陳時中指揮官說法，全台所有醫療院所一天PCR採檢極量可做到約19萬人次，而每天感染大概4萬多人，未到達疫情高峰，公布速度慢是因快篩陽性者還要到醫院去做PCR確認是否陽性，在等待期可能醫院部分有一點塞車。

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
2正妹參觀金字塔　遭13青少年「包圍性騷」！癡漢片曝光
F級貴婦網紅婚變自認被淨身出戶　公公提告討豪宅！判決出爐
被陳其邁收服！他開藍議員第一槍　跳船支持連任
趕快下載！　LINE「7組隱藏版貼圖」來了
老司機「那邊流膿」染性病：我有防疫險！　求醫開5份診斷書
重症爸想回家！兒問「能看最後一面嗎」　醫嘆：我很殘忍
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮瑞穗鄉西瓜農好消息！　災損可獲現金救助...5／19前受理

國家隊淪「要民衆去排隊」！南投縣議員批快篩政策

疫情衝擊血庫告急！　花蓮捐血逾千袋...獲績優團體殊榮

6／1跟騷法上路　潮州警4要件3特點報你知

小客車違停　安平所長鷹眼逮獲「3條通」通緝犯　

2022竹塹文學獎開始徵件　書寫主題延伸至大新竹地區

逆勢加碼拼經濟　台中109年工廠固定資產投資全國第一

美和科大女籃隊首成軍　勇奪全國大專聯賽公開女二級冠軍

放學買飲料警覺錢包不見　學童衝「1個地方」立馬尋回

台南溪北再添好景點　月津港公18水岸步道榮獲建築園冶獎

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

695公斤毒品證物一次燒掉　首見判決前提早公開銷燬

張杰「沒想過分開住」謝娜害羞了　夫妻倆狂放閃…井柏然要吐惹ＸＤ

北海道柯基出門散步　突後悔...挪起短腿倒車

花蓮瑞穗鄉西瓜農好消息！　災損可獲現金救助...5／19前受理

國家隊淪「要民衆去排隊」！南投縣議員批快篩政策

疫情衝擊血庫告急！　花蓮捐血逾千袋...獲績優團體殊榮

6／1跟騷法上路　潮州警4要件3特點報你知

小客車違停　安平所長鷹眼逮獲「3條通」通緝犯　

2022竹塹文學獎開始徵件　書寫主題延伸至大新竹地區

逆勢加碼拼經濟　台中109年工廠固定資產投資全國第一

美和科大女籃隊首成軍　勇奪全國大專聯賽公開女二級冠軍

放學買飲料警覺錢包不見　學童衝「1個地方」立馬尋回

台南溪北再添好景點　月津港公18水岸步道榮獲建築園冶獎

從非法移民到冠軍3兄弟　Disney+將推出字母哥原創電影

高雄鼓山2157戶停電！　台電：落雷導致避雷器故障

爽吃免費漂浮早餐！花蓮高CP值包棟民宿　烤肉K歌嗨整晚超過癮

港媒爆王子交往鄧麗欣「劈腿郭雪芙」　烏龍緋聞傳超多次…反應曝光

被上銬還襲警！害菜鳥警手掌骨折　火爆男狡辯不認錯下場曝

LIVE／疫情再飆高！明起3類人快篩陽=確診　陳時中最新說明

美研究曝：新冠病毒「空氣傳播」風險高　達接觸物體表面的1000倍

快篩劑給不夠　北市啟動緊急採購：每周到貨6到10萬劑供居隔者用

百貨首例　宏匯廣場發「疫情慰問金」　基層員工多領10萬元

網路沒恢復用戶灌爆粉專　台灣之星祭3招解決

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

地方熱門新聞

雲林縣府自購1.5萬劑快篩　到貨量僅三分之一

台中警稱「藥頭會請吃大麻巧克力」謝和弦嗆翻

桃園5/11起2採檢站　開設長幼綠色通道

桃園26處接種站這三天施打疫苗

鍾佳濱爭屏縣長寶座失利！沒獲提名　子弟兵挺：撇政黨利益

防疫隔離假、防疫照顧假　相關權益報您知

南投縣議員批快篩政策　籲中央地方建立應變機制

台南市社政區政系統加強防疫關懷

安平所長鷹眼逮獲「3條通」通緝犯　

買飲料警覺錢包不見　學童衝「1個地方」立馬尋回

台南市防疫計程車已招募24輛車備援

6/1跟騷法上路　4要件3特點報你知

勞工局加強宣導「防疫假別」相關勞動權益

月津港公18水岸步道榮獲建築園冶獎

更多熱門

相關新聞

花蓮挽袖捐血逾千袋　獲捐血績優團體殊榮

花蓮挽袖捐血逾千袋　獲捐血績優團體殊榮

「挽袖捐血救生命，做就對了！」花蓮縣政府去年協助花蓮捐血站募集逾千袋血液，榮獲衛生福利部頒發捐血績優團體殊榮，花蓮捐血站長蔡佳芊10日將獎狀致贈縣府，由花蓮縣長徐榛蔚代表接受。徐縣長特別感謝花蓮鄉親響應捐血支持醫療量能，並與蔡站長討論今年度推廣捐血活動合作方案，募集更多鄉親一起熱血響應！

確診洪峰延後　民眾自發升級壓平曲線

確診洪峰延後　民眾自發升級壓平曲線

成醫團隊守護確診孕婦　喜迎5新生兒報到

成醫團隊守護確診孕婦　喜迎5新生兒報到

桃園三合一綠色通道上路　長者幼童優先使用

桃園三合一綠色通道上路　長者幼童優先使用

公衛學者估大流行「6月結束」　4件事降死亡率

公衛學者估大流行「6月結束」　4件事降死亡率

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情資源緊急應變機制

讀者迴響

熱門新聞

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝　傳侵佔國安密帳通緝犯也在這

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

Netflix開鍘寄生用戶！預計「這時間點」就要收費

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

深田恭子「連15小時狂喝酒」被吼分手

快訊／日本諧星深夜陳屍家中！享壽61歲

女大生遠距上課忘關麥！洩洪水聲放送全班

快訊／爆炸聲！中和「2000公升廢棄重油廠」大火狂燒

男星認是更生人「還在假釋期」

東吳5人幫吸金7.4億　主嫌遺書：對不起大家

更多

最夯影音

更多
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機
師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面