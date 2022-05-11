國家隊淪「要民衆去排隊」！南投縣議員批快篩政策

▲南投縣議員游顥質詢縣府衛生局長陳南松。（圖／翻攝「南投縣議會」官方Youtube頻道）

記者高堂堯／南投報導

南投縣議會近日召開第四審查會，南投縣議員游顥針對疫情感染黑數及實名制快篩試劑等問題提出質詢，並要求南投縣衛生局儘速與中央地方建立（EOC）資源緊急應變中心機制，以讓中央庫存的快篩，讓需要的縣民可以拿到買到。

游顥10日於縣議會批評，台灣疫情從109年開始至今，蔡政府就是讓大家不斷排隊購買防疫物資，管制價格也不合理：從口罩1元變6元，疫苗從AZ疫苗100多元變成高端800多元，到現在快篩試劑國外不到30元，國內卻配合牛耳公司賣到5劑500元，讓所謂「國家隊」變成「國家要民衆去排隊」，身處高度染疫風險。

游顥表示，現在快篩實名制是賣不掉卻買不到，從疫情指揮中心所公布的販售數據來看：7日可販售42萬6504份，卻只售出20萬5848份，售出率48.26%，8日可販售27萬7494份，卻只售出14萬5519份，售出率52.44%；屏東縣議員黃明賢議員也說，「快篩實名制」等同於「快篩尋寶制」，民眾購買快篩就像是在尋寶，沒人知道近一半的快篩試劑去哪裡了。

▲南投縣議員游顥倡議建立資源緊急應變機制（EOC）。（圖／游顥提供）

游顥建請南投縣政府儘速與中央建立類緊急應變中心機制（EOC），在此平台機制下把中央庫存的快篩做調度，以解決地方衛生單位或民衆需求，若特定縣市面臨快篩供貨短缺，可以在最短時間內從其他供貨無虞的縣市相互支援供應，確保民眾買得到，也降低為尋找快篩四處移動而染疫的風險。

游顥也質疑，目前疫情指揮中心公布的確診數據是否正確，因為有民眾可能已經感染卻不敢通報衛生單位，或是逃逸外勞早已感染擴散；正因民眾不確定是否會感染，也怕輕症變重症，才會蜂擁排隊購買快篩試劑。

衛生局長陳南松表示，支持成立EOC緊急調度平台、會向中央疫情指揮中心反映，但強調目前中央疫情指揮中心所公布每天確診數據是可信的，根據指揮官陳時中指揮官說法，全台所有醫療院所一天PCR採檢極量可做到約19萬人次，而每天感染大概4萬多人，未到達疫情高峰，公布速度慢是因快篩陽性者還要到醫院去做PCR確認是否陽性，在等待期可能醫院部分有一點塞車。