桃園「採檢、看診、拿藥三合一綠色通道」上路　長者幼童優先使用

▲桃園市政府今（11）日啟動「桃園模式三合一服務」方案，市長鄭文燦一早視察位於桃園區中路運動公園的三合一綠色通道，聽取敏盛醫院院長劉宜廉（右）解說。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為提升社區採檢站效率與功能，桃園市政府今（11）日起推動「桃園模式三合一服務」方案，市長鄭文燦表示，衛福部疾管署公告桃市有14家責任醫院、部分診所與復興區衛生所，加上市府設置7處社區採檢站提供市民PCR核酸檢測服務，其中位於桃園區中路運動公園與中壢區龍岡採檢站，優先提供3歲以下幼兒與75歲以上長者「PCR採檢、醫生看診、拿藥」一次到位服務，可讓長者安心、家長放心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市政府今（11）日啟動「桃園模式三合一服務」方案，市長鄭文燦趕往視察。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦今天上午7時30分視察位於桃園區中路運動公園「桃園模式三合一綠色通道」，這座由敏盛醫療團隊負責採檢站，鄭文燦指出，衛福部疾管署目前公告桃市共有14家責任醫院、部分診所與復興區衛生所，再加上市府設置7處社區採檢站，可提供市民PCR核酸檢測服務，其中以7處社區採檢站為主要服務窗口，每天平均採檢人數可達6,000人。

▲桃園市政府今（11）日啟動「桃園模式三合一服務」方案，市長鄭文燦聽取衛生局長王文彥（左）說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，市府今日推動的「桃園模式三合一服務」方案，在桃園區中路採檢站時間為上午9時起至中午12時止；中壢區龍岡採檢站則是下午2時起至5時止，設置「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」，優先提供3歲以下幼兒與75歲以上長者「PCR採檢、醫生看診、拿藥」一次到位服務，未來將視運作情形研議擴大辦理，讓醫院與社區採檢站分流，降低各醫院負擔。

鄭文燦視察中路區運動公園內動線，敏盛醫療服務團隊由院長劉宜廉負責解說，並介紹站內各類藥品整備情形，中路採檢站每天平均提供約1,100人採檢服務量，3歲以下幼兒及75歲以上長者於綠色通道完成PCR採檢後，若有疑似症狀，可至一旁醫療站直接掛號、看診、拿藥，其中掛號費部分負擔由市府公費支應，期盼達成降低醫院門診負擔並分流之目標。因

鄭文燦強調，目前正處於疫情發展高峰期，市府將持續確保醫院服務量能，為確診者與其他疾病患者，提供良好醫療照顧品質。

【更多新聞】

►桃捷三心六線路網2.0版本獲交通部同意 新增11路線122.7km

►快訊／桃園轎車「掛贓車牌」拒檢！撞警車失控 3男1女被破窗逮捕

►桃園快篩試劑短缺 鄭文燦：市府自購80萬劑支應這波需求