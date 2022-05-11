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公衛學者估大流行「6月中結束」　做好4件事可降重症、死亡率

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳秀熙推估，台灣疫情大流行將在6月中旬結束。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者楊晏琳／台北報導

新冠肺炎本土確診數連日破萬，公衛學者以與台灣疫情走向相像的紐西蘭曲線推估，此波大流行可望在6月中旬結束，屆時疫情將達適應平衡，與全世界接軌成為地方性流感；但想降低中重症及死亡率，則必須做好4項精準防疫措施。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今（11）於「新冠肺炎科學防疫園地」直播中指出，每個國家的非藥物介入措施（Non-Pharmaceutical Interventions，NPI）、疫苗施打率及防疫習慣都不同，紐西蘭在Omicron疫情爆發前，相關疫苗覆蓋率及政策皆與台灣非常接近，可藉由其疫情曲線推估台灣未來走向，並學習相關應對措施。

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陳秀熙表示，紐西蘭在1月初至2月疫情剛起時，也想採取清零政策，但Omicron傳播方式多元且快速，在多為輕症的情況下十分困難；而到3月中旬高峰過後，紐西蘭開始進入無症狀、輕症適應期，「這個期間適應越快，流行曲線下降當然越快，適應期越長，流行曲線就會越長，這對重症跟死亡有很大影響。」

▲▼陳秀熙根據紐西蘭曲線推估台灣疫情走向。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

▲陳秀熙根據紐西蘭曲線推估台灣疫情走向。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

值得注意的是，紐西蘭在3、4週後就走過適應期，疫情流行開始往下降，陳秀熙認為，該國善用精準快篩、做好自我健康監測、落實輕重症分流，避免醫療資源被占據等防疫政策，達到染疫低致死率成果。

陳秀熙說明，台灣前2、3週疫情流行波，基本上與紐西蘭完全重疊，據此推測，若台灣能精準防疫，6月中旬將會走過適應期；此時決策者、醫療供給者及民眾三方會達適應曲線，台灣疫情也將從流行高峰邁入地方流行，與世界接軌。

不過陳秀熙也提到，台灣若想降低中重症及死亡率，甚至達到比紐西蘭更精進的曲線，則應實行精準防疫政策。首先是利用「精準快篩」找出高病毒量的隱性感染者，或有機會成為中重症的潛在者，再利用「精準RT PCR」找出確診者，並「有效率使用抗病毒藥物。」

最後則是「疫苗追加劑施打」，陳秀熙說明，許多研究皆證實，疫苗有助於減少中重症機率，在住院、重症減少的情況下，流行就會降低。他解釋，因住院人數減少、期間縮短、康復快，醫護人員被感染機率就會變低，「當然整體社會流行曲線也會下降。」

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