疫情衝擊血庫告急！　花蓮捐血逾千袋...獲績優團體殊榮

▲▼花蓮捐血站長蔡佳芊拜會縣長徐榛蔚，致贈捐血績優團體獎狀並共同討論今年推廣捐血活動合作方案。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「挽袖捐血救生命，做就對了！」花蓮縣政府去年協助花蓮捐血站募集逾千袋血液，榮獲衛生福利部頒發捐血績優團體殊榮，花蓮捐血站長蔡佳芊10日將獎狀致贈縣府，由花蓮縣長徐榛蔚代表接受。徐縣長特別感謝花蓮鄉親響應捐血支持醫療量能，並與蔡站長討論今年度推廣捐血活動合作方案，募集更多鄉親一起熱血響應！

去年受新冠肺炎影響，許多捐血活動紛紛取消，進而導致捐血庫存量大幅下降，但醫院的每日用血並沒有減少，徐榛蔚為鼓勵民眾踴躍捐血以支持醫療量能，率縣府團隊攜手花蓮捐血站號召鄉親響應捐血。去年與捐血站辦理多場次捐血活動，包括捐血送南瓜、捐血送農會提貨券，今年2月份也舉辦捐血致贈音樂劇《貓》觀賞票券，皆獲得花蓮鄉親廣大迴響，補充急需挹注的血庫。

花蓮捐血站長蔡佳芊特別感謝徐縣長率縣府團隊支持捐血，扮演領頭羊角色用行動支持捐血，透過系列活動號召更多民眾參加捐血，充盈血庫讓花蓮的醫療量不致失衡。蔡站長提到，由於近日新冠肺炎疫情影響，血源勸募狀況不如預期，半個月來的捐血量，相較以往同期掉了4成左右，各型血均未達7天安全庫存量，血庫存量告急，希望今年與縣府持續攜手推廣捐血，盡早讓血庫回到安全庫存量。

徐榛蔚表示，縣內民眾的健康、安全和生計，永遠是她掛心的事情，希望經由縣政府扮演領頭羊的方式，給予捐血活動支持，也期待透過系列活動提升民眾捐血意願，將持續攜手花蓮捐血站辦理捐血活動，保障醫療院所血庫存量。