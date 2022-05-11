　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

疫情衝擊血庫告急！　花蓮捐血逾千袋...獲績優團體殊榮

▲▼花蓮捐血站長蔡佳芊拜會縣長徐榛蔚，致贈捐血績優團體獎狀並共同討論今年推廣捐血活動合作方案。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮捐血站長蔡佳芊拜會縣長徐榛蔚，致贈捐血績優團體獎狀並共同討論今年推廣捐血活動合作方案。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「挽袖捐血救生命，做就對了！」花蓮縣政府去年協助花蓮捐血站募集逾千袋血液，榮獲衛生福利部頒發捐血績優團體殊榮，花蓮捐血站長蔡佳芊10日將獎狀致贈縣府，由花蓮縣長徐榛蔚代表接受。徐縣長特別感謝花蓮鄉親響應捐血支持醫療量能，並與蔡站長討論今年度推廣捐血活動合作方案，募集更多鄉親一起熱血響應！

去年受新冠肺炎影響，許多捐血活動紛紛取消，進而導致捐血庫存量大幅下降，但醫院的每日用血並沒有減少，徐榛蔚為鼓勵民眾踴躍捐血以支持醫療量能，率縣府團隊攜手花蓮捐血站號召鄉親響應捐血。去年與捐血站辦理多場次捐血活動，包括捐血送南瓜、捐血送農會提貨券，今年2月份也舉辦捐血致贈音樂劇《貓》觀賞票券，皆獲得花蓮鄉親廣大迴響，補充急需挹注的血庫。

▲▼花蓮捐血站長蔡佳芊拜會縣長徐榛蔚，致贈捐血績優團體獎狀並共同討論今年推廣捐血活動合作方案。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮捐血站長蔡佳芊特別感謝徐縣長率縣府團隊支持捐血，扮演領頭羊角色用行動支持捐血，透過系列活動號召更多民眾參加捐血，充盈血庫讓花蓮的醫療量不致失衡。蔡站長提到，由於近日新冠肺炎疫情影響，血源勸募狀況不如預期，半個月來的捐血量，相較以往同期掉了4成左右，各型血均未達7天安全庫存量，血庫存量告急，希望今年與縣府持續攜手推廣捐血，盡早讓血庫回到安全庫存量。

徐榛蔚表示，縣內民眾的健康、安全和生計，永遠是她掛心的事情，希望經由縣政府扮演領頭羊的方式，給予捐血活動支持，也期待透過系列活動提升民眾捐血意願，將持續攜手花蓮捐血站辦理捐血活動，保障醫療院所血庫存量。

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
2正妹參觀金字塔　遭13青少年「包圍性騷」！癡漢片曝光
F級貴婦網紅婚變自認被淨身出戶　公公提告討豪宅！判決出爐
被陳其邁收服！他開藍議員第一槍　跳船支持連任
趕快下載！　LINE「7組隱藏版貼圖」來了
老司機「那邊流膿」染性病：我有防疫險！　求醫開5份診斷書
重症爸想回家！兒問「能看最後一面嗎」　醫嘆：我很殘忍
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮瑞穗鄉西瓜農好消息！　災損可獲現金救助...5／19前受理

國家隊淪「要民衆去排隊」！南投縣議員批快篩政策

疫情衝擊血庫告急！　花蓮捐血逾千袋...獲績優團體殊榮

6／1跟騷法上路　潮州警4要件3特點報你知

小客車違停　安平所長鷹眼逮獲「3條通」通緝犯　

2022竹塹文學獎開始徵件　書寫主題延伸至大新竹地區

逆勢加碼拼經濟　台中109年工廠固定資產投資全國第一

美和科大女籃隊首成軍　勇奪全國大專聯賽公開女二級冠軍

放學買飲料警覺錢包不見　學童衝「1個地方」立馬尋回

台南溪北再添好景點　月津港公18水岸步道榮獲建築園冶獎

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

695公斤毒品證物一次燒掉　首見判決前提早公開銷燬

張杰「沒想過分開住」謝娜害羞了　夫妻倆狂放閃…井柏然要吐惹ＸＤ

北海道柯基出門散步　突後悔...挪起短腿倒車

花蓮瑞穗鄉西瓜農好消息！　災損可獲現金救助...5／19前受理

國家隊淪「要民衆去排隊」！南投縣議員批快篩政策

疫情衝擊血庫告急！　花蓮捐血逾千袋...獲績優團體殊榮

6／1跟騷法上路　潮州警4要件3特點報你知

小客車違停　安平所長鷹眼逮獲「3條通」通緝犯　

2022竹塹文學獎開始徵件　書寫主題延伸至大新竹地區

逆勢加碼拼經濟　台中109年工廠固定資產投資全國第一

美和科大女籃隊首成軍　勇奪全國大專聯賽公開女二級冠軍

放學買飲料警覺錢包不見　學童衝「1個地方」立馬尋回

台南溪北再添好景點　月津港公18水岸步道榮獲建築園冶獎

台股跌55點收在16006！　台積電上漲3元守住520元

布袋好美里賞夕陽...夫妻倒車落海！海巡漁民聯手救人

台北少觀所濫用「緩懲罰」措施　監院糾正要求司法院改善

鄭宗哲、李灝宇連2戰敲安　宋文華救援失敗

邱淑媞稱與Omicron共存是社會屠殺　他提8點反駁：3+4很快將不勝負荷

從非法移民到冠軍3兄弟　Disney+將推出字母哥原創電影

高雄鼓山2157戶停電！　台電：落雷導致避雷器故障

爽吃免費漂浮早餐！花蓮高CP值包棟民宿　烤肉K歌嗨整晚超過癮

港媒爆王子交往鄧麗欣「劈腿郭雪芙」　烏龍緋聞傳超多次…反應曝光

被上銬還襲警！害菜鳥警手掌骨折　火爆男狡辯不認錯下場曝

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

地方熱門新聞

雲林縣府自購1.5萬劑快篩　到貨量僅三分之一

台中警稱「藥頭會請吃大麻巧克力」謝和弦嗆翻

桃園5/11起2採檢站　開設長幼綠色通道

桃園26處接種站這三天施打疫苗

鍾佳濱爭屏縣長寶座失利！沒獲提名　子弟兵挺：撇政黨利益

防疫隔離假、防疫照顧假　相關權益報您知

南投縣議員批快篩政策　籲中央地方建立應變機制

台南市社政區政系統加強防疫關懷

安平所長鷹眼逮獲「3條通」通緝犯　

買飲料警覺錢包不見　學童衝「1個地方」立馬尋回

台南市防疫計程車已招募24輛車備援

6/1跟騷法上路　4要件3特點報你知

勞工局加強宣導「防疫假別」相關勞動權益

月津港公18水岸步道榮獲建築園冶獎

更多熱門

相關新聞

確診洪峰延後　民眾自發升級壓平曲線

確診洪峰延後　民眾自發升級壓平曲線

因為Rt值已經改變，全台高峰將會延後，可能延後十天，來到5月28日，而高峰原本是新增三十萬，也會降到二十萬，人流指數明顯下降了，降到比去年五月疫情的一半還低，等於是一種「民眾自發升級」。台灣有機會在Omicron防疫，在共存這條路上，超越韓國、新加坡與紐西蘭，大家要有信心！

成醫團隊守護確診孕婦　喜迎5新生兒報到

成醫團隊守護確診孕婦　喜迎5新生兒報到

公衛學者估大流行「6月結束」　4件事降死亡率

公衛學者估大流行「6月結束」　4件事降死亡率

遭老師點名螢幕黑黑的　網嚇有熊

遭老師點名螢幕黑黑的　網嚇有熊

快篩陽可不可確診　上月球看神仙打架

快篩陽可不可確診　上月球看神仙打架

關鍵字：

疫情衝擊血庫告急挽袖捐血千袋績優團體

讀者迴響

熱門新聞

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝　傳侵佔國安密帳通緝犯也在這

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

Netflix開鍘寄生用戶！預計「這時間點」就要收費

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

深田恭子「連15小時狂喝酒」被吼分手

快訊／日本諧星深夜陳屍家中！享壽61歲

女大生遠距上課忘關麥！洩洪水聲放送全班

快訊／爆炸聲！中和「2000公升廢棄重油廠」大火狂燒

男星認是更生人「還在假釋期」

東吳5人幫吸金7.4億　主嫌遺書：對不起大家

更多

最夯影音

更多
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機
師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面