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成醫團隊疫情中守護確診孕婦！喜迎5新生兒報到　1娃PCR待驗中

▲成大醫院自4月開始陸續收治7名新冠肺炎確診及居家隔離中孕婦，並啟動新冠肺炎確診孕產婦處置流程，成功守護5名新生兒報到，另2位孕婦待產中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大醫院自4月開始陸續收治7名新冠肺炎確診及居家隔離中孕婦，並啟動新冠肺炎確診孕產婦處置流程，成功守護5名新生兒報到，另2位孕婦待產中。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

成大醫院自4月開始，陸續收治7名新冠肺炎確診及居家隔離中孕婦，並啟動新冠肺炎確診孕產婦處置流程，跨科別動員6個部門的醫護人員與病房團隊，評估最安全、適合的生產方式，成功守護5名新生兒報到，已順利完成剖腹產4例及自然產1例，另2位孕婦待產中。

其中1例剖腹產是足月孕婦，在原產檢院所快篩陽性後轉至成醫，經產科團隊評估安排剖腹生產，集合婦產科、產房、兒科、小兒加護病房、手術室、麻醉科、感染科、護理部等團隊，全副武裝齊心完成剖腹產手術後，接續由兒科團隊比照高危險妊娠生產照護，配置1組著全套隔離衣的新生兒科醫護在手術室外待命，在醫護團隊快速得宜的處置下，該產婦和新生兒也已順利出院。

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▲成大醫院自4月開始陸續收治7名新冠肺炎確診及居家隔離中孕婦，並啟動新冠肺炎確診孕產婦處置流程，成功守護5名新生兒報到，另2位孕婦待產中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

自然產的1例是懷孕35周未足月確診孕婦，原安排居家照護，在夜間突然發生產兆，經衛生局協助下緊急送至成大醫院。所有醫護團隊迅速整備、到位，安全地接生早產兒，當新生兒傳出響亮的哭聲時，現場所有醫護人員的感動不言而喻，後續快速將早產兒轉送至小兒加護病房隔離室繼續照顧，早產兒PCR檢測為陰性。產婦在分娩後3天順利出院，對於醫護團隊表示滿滿的感謝與敬意。後續成大醫院團隊也在標準防護下，平安的再迎接3位新生兒報到。據了解，新生兒PCR部分4名陰性，1名11日出生，PCR檢測中，結果尚未出爐。

▲成大醫院自4月開始陸續收治7名新冠肺炎確診及居家隔離中孕婦，並啟動新冠肺炎確診孕產婦處置流程，成功守護5名新生兒報到，另2位孕婦待產中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在這幾例生產中肩負場控之責的產房田于廷護理長表示，團隊從疫情開始就制定了相關應變流程，並與兒科團隊多次演練各種不同情境的生產方式與突發狀況，所以在每一次接生中，都能夠順利迎接新生兒報到。成大醫院收治確診孕婦時，除了安排於專責病房中合併各專科共同照護，也設置獨立專用產房和嬰兒室，與一般產房和嬰兒室區隔，守護所有孕產婦的健康，未來會努力讓流程更加完備，持續朝更好的目標努力。

產房主任蔡佩穎醫師也表示，接連多名確診孕婦在團隊努力下平安生產，也在疫情期間看到更多的希望。同時提醒孕產婦若確診或有相關症狀，應主動告知醫師，以利評估最安全適合的生產方式。

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