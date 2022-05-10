夫妻約4P暈船「告白秒變4人行」　每晚輪流睡！不知孩子生父是誰

▲國外一個4人行家庭共同養育孩子。（圖／翻攝Instagram帳號polyfamory）



記者吳美依／綜合報導

國外一對夫妻尚恩及塔雅（Sean and Taya Hartless）想要替性生活增添情趣，於是透過網路，認識另一對夫婦泰勒及艾莉西亞及（Tyler and Alysia Rodgers），4人原本只想試試一夜情，未料全都暈船了，告白後發展成「多夫多妻」穩定關係。他們每晚輪流共度春宵，儘管不清楚最年幼的孩子生父是誰，卻一點也不在意。

《每日星報》報導，2對夫妻2019年相識後，很快就擦出愛火。2020年，泰勒及艾莉西亞準備迎接新生命，4人也於同年決定同居，並且計畫再生2個孩子，讓家庭生活更熱鬧。

▲2對夫妻一見鍾情，很快就發展成穩定關係。（圖／翻攝Instagram帳號polyfamory）

27歲的塔雅表示，「我們沒有一個人經歷過多角戀，但我們都一見鍾情」，自從第一次見面那晚開始，4人都想要多見到彼此。

塔雅表示，4人就像大家庭一樣共同撫養所有孩子，也不與其他外人約會，「很多人沒有真正了解多角戀，認為這在某種程度上是不正常或不健全的。這的確不是非常輕鬆，我花了一段時間才承認對別人有感覺，我們確實有時也會互相忌妒」，但儘管一些親友無法接受，她仍不會為了任何事情改變這段關係。