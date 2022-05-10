快訊／新北確診媳遭公公轟出門　衛生局：可協助安排集中檢疫中心

記者徐政璿／台北報導

新北市板橋一名媳婦感染新冠肺炎，遭公公趕出門，媳婦情急下打電話給里長哭喊，「救我！救救我…」，後來由派出所警員穿全套防護衣到場解釋，並道德勸說後，家屬才願意讓媳婦留在家裡。新北市衛生局長陳潤秋下午在記者會上表示，確診者可以跟家人商量一下，採取一人一室的居家照護，衛生局也可以協助安排集中檢疫中心。

▲派出所員警全副武裝到場。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，45歲媳婦（化名阿芬）住的環境一共有6人（阿芬、丈夫、公公、婆婆、大伯、外勞）且為雙拼公寓，室內有其他空間可進行隔離，但公公疑似太緊張，擔心阿芬把病傳染給其他人，因此把她趕出家門。

里長李昆晏表示，「當時電話傳來泣厲的哭聲夾帶著求救的聲音，我本能立即反應問，『妳在哪？發生甚麼事？』隨即打給派出所求助，結果是媳婦確診要被趕出家門，無處可去求助，凄厲的哭聲聞之心酸」。

李昆晏說，「感謝警員穿全套防護衣，協助家屬們道德勸說、曉以大義說明，免除一場危險的事件。疫情期間內、大家一起共體時艱渡過、大家一起加油」。

警方表示，當時告知確診者不得擅自外出，如有需求應協請衛生所電話或撥打1922，此外，警方還跟家屬解釋，以阿芬居住的環境空間、室內格局，是可以單獨隔間讓她進行居家隔離的，後來家屬接受警方的勸說，才結束這件家庭爭執。