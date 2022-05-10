　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮確診移工想念亡母！披床單抱枕頭3樓跳窗　黑頭賓士救了他

記者王兆麟、柯政誟、郭玗潔／花蓮報導

花蓮一名29歲印尼籍移工因染疫，在市區的防疫旅館隔離，今（10日）上午9時40分，疑似因精神狀況不佳，破壞房內窗戶鎖，身裹白色床單、抱著枕頭從3樓一躍而下，摔到樓下賓士車上，躺在停車場地上大聲喃喃自語，隨後爬起來還能行動自如，看起來沒有受到嚴重傷害。

▲▼花蓮確診移工跳樓。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲被隔離的確診移工因母病逝心情不好，身裹床單從防疫旅館3樓跳窗，站在停車場和獲報前來的警方對峙，遭警方壓制送醫。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

警方獲報趕到現場，見移工仍身披床單、張開雙臂與警察對峙，擔心移工逃跑，只好上前強行壓制，並通報救護人員上約束帶押解送醫。

據了解，該名外籍移工來台前一週因母親過世，於防疫旅館隔離期間心情低落，才會跳窗出來。急診醫師表示，該名移工傷勢屬輕微，因身心科病房現超過20人確診，院方目前無法收治病人，將此案轉由衛生局科協助安置事宜。

花蓮縣議員吳東昇表示已向社會處反應此事，社會處表示會加強針對各仲介公司，做好對移工的宣導；衛生局也表示，若移工來台不幸確診，會以公費支持所有醫療費用，希望大家放心。

▲▼花蓮確診移工跳樓。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲確診移工從防疫旅館3樓抱著枕頭跳下來後，摔到賓士車上。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲▼花蓮確診移工跳樓。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲確診移工從防疫旅館3樓跳下後，情緒激動，警察上前制伏。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲▼花蓮確診移工跳樓。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲確診移工躺在地上大聲喃喃自語。（圖／記者柯政誟翻攝）

►台東「火車主題飯店」4人住宿2000元有找！

ET快訊
最尷尬巧遇！台大博士生校內被撞重傷　2天後迅速和解內幕曝光
產險公會妥協了！　請業者數位理賠代替診斷書
柯文哲估洪峰在下周！　「像打橄欖球的撞擊，撐過去壓力就下去」
星巴克明起「不限金額」買一送一　連續24天抽獎「現賺一杯」
快訊／「台灣蝶王」王冠閎確診　今全大運200自由式未參賽
確診男從防疫旅館跳下！　黑頭賓士救了他
快訊／媳婦確診遭公公轟出門！　新北衛生局回應了
300人到指揮中心抗議！　與警方爆衝突
「數位新冠健康證明」新增iPhone錢包+身分證字號！簡單操
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台大宇宙館有「黑洞」！2車離奇開進樓梯　關鍵原因曝光

下承德橋突然右轉！26歲騎士卡輪下亡　豬肉婦賠600萬換免關

花蓮確診移工想念亡母！披床單抱枕頭3樓跳窗　黑頭賓士救了他

帶信眾墾丁海邊「吐司降肉積功德」　荒唐法師挨罰1500元

最尷尬巧遇！台大博士生校內被撞重傷　2天後迅速和解內幕曝光

單親媽遇恐怖男網友持剪刀硬上！　一夜逼姦2次...臨時工重判9年

吸金5億夜店撒鈔！賓士贈父突落跑　受害者怒P靈堂照重金懸賞

名媛收8000萬「線民費」！秦慧珠控JOJO林詐欺　驚知她已成植物人

北市女遭家暴「報案時狂咳不止」　受理女警深夜喉嚨痛確診

5度和14歲小女友壞壞　分手嗆「別逼我把照片po網」...噁男下場曝

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

確診者罵「管你加班多久」　前線公務員心碎潰堤落淚

媽拿巧克力惡整女兒！她氣哭跺腳：我要洗手

Janet淚認「我有生育的問題」　母親節公開試管求子過程...看哭了

韋禮安模仿阿翰「九天玄女哏」：降肉！　鬆口嘉賓計畫...想在演唱會講Podcast(?)

基隆高中前警開6槍！ 黑車拒檢猛撞警車逃逸

台大宇宙館有「黑洞」！2車離奇開進樓梯　關鍵原因曝光

下承德橋突然右轉！26歲騎士卡輪下亡　豬肉婦賠600萬換免關

花蓮確診移工想念亡母！披床單抱枕頭3樓跳窗　黑頭賓士救了他

帶信眾墾丁海邊「吐司降肉積功德」　荒唐法師挨罰1500元

最尷尬巧遇！台大博士生校內被撞重傷　2天後迅速和解內幕曝光

單親媽遇恐怖男網友持剪刀硬上！　一夜逼姦2次...臨時工重判9年

吸金5億夜店撒鈔！賓士贈父突落跑　受害者怒P靈堂照重金懸賞

名媛收8000萬「線民費」！秦慧珠控JOJO林詐欺　驚知她已成植物人

北市女遭家暴「報案時狂咳不止」　受理女警深夜喉嚨痛確診

5度和14歲小女友壞壞　分手嗆「別逼我把照片po網」...噁男下場曝

詞神林夕定居台灣：才能好好活著　意外戒菸成功...妙招曝光！

女學生實名舉報講師「道德敗壞」306天無果　南開大學：學校非常重視

基隆+1734！6歲以下幼童增109人染疫　2933人居隔4校停課

雲林新增559本土確診　虎尾106+雲林二監96群聚佔多數

巴拿馬長榮國際董座鬧雙胞　弟弟派選出新董座張國明

「喉嚨卡卡的」我確診了嗎？中醫師教你別慌先這樣做

高雄跟進台南打疫苗送快篩？　陳其邁妙回：送700元沒比較差

台東+222！養護機構無新增...潛水傳播鏈還在燒　876人隔離中

美國務院文件刪「台灣是中國一部分」　陸：掏空一中原則引火焚身

死了也不放過！18歲女被「開棺性侵」曝屍街上　警逮捕17男到案

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

社會熱門新聞

淫亂教主「少龍」病危　前妻攜兒跨海搶20億教產

台灣版《Tinder大騙徒》　27歲假闊少詐富家女

即／偵查隊長越南店摸小姐　秒被拔官記過

基隆孝孫抱阿公打疫苗　4個月後天人永隔

台南24歲男吸金10億落跑！被爆花60萬叫小姐

北市巡佐下藥女警上摩鐵開房！

酒駕男自撞害死女友赴靈堂下跪

屏東賭債爆槍擊　雙方爆對決復仇

人妻爽吃健身教練　超鹹濕對話曝　　

2富商聯手性侵醉女　均判10年定讞

受害富家女照片曝！　台灣「假海歸富二代」真實身分起底

即／這3天別衝南橫　梅山口到向陽預警性封閉

快訊／汐止女騎士與聯結車擦撞！捲入車底亡

騎士疑「撞上傘兵」離奇亡　女兒控軍方不關心

更多熱門

相關新聞

快篩試劑短缺　桃市府自購80萬劑

快篩試劑短缺　桃市府自購80萬劑

針對桃園市快篩試劑不足問題，市長鄭文燦10日受訪時表示，市府在1至4月購買了35萬7000劑，其中已到位的有26萬劑，目前已經用完，後來因中央徵用，5月份加購45萬劑，桃園總計購買80萬劑，未來陸續還會到達近60萬劑，預估應該可以支應這一波需求。

竹縣+933！3醫院加入輪值婦兒科急診

竹縣+933！3醫院加入輪值婦兒科急診

確診產婦喜迎雙胞胎　兩男嬰PCR陰性

確診產婦喜迎雙胞胎　兩男嬰PCR陰性

快訊／新北確診媳遭公公轟出門　衛生局：可協助安排集中檢疫中心

快訊／新北確診媳遭公公轟出門　衛生局：可協助安排集中檢疫中心

快訊／北市議員陳建銘、梁文傑「快篩陽性」　自爆乾咳、喉嚨痛

快訊／北市議員陳建銘、梁文傑「快篩陽性」　自爆乾咳、喉嚨痛

關鍵字：

花蓮確診台灣防疫新冠肺炎新冠疫情社區傳播母親過世印尼移工情緒失控跳樓賓士壓制影音

讀者迴響

熱門新聞

國寶藝人脫線病逝！「晚餐後突失去意識」享耆壽90歲

台灣之星傳災情！「訊號直接沒了」用戶哀號

「超商快篩買氣差」藥師曝真相！網：誰買啊

90歲脫線病逝　123字「下台一鞠躬」遺言曝

E級辣媽直播主「報案告連千毅」爆勾惡握小三醜聞

快訊／暴增12死！今本土狂飆50780人確診、境外增48人

金馬影后瘋傳赴英生產！

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

超商快篩剩一堆　網點出背後原因

淫亂教主「少龍」病危　前妻攜兒跨海搶20億教產

台灣版《Tinder大騙徒》　27歲假闊少詐富家女

Vivian弟弟腦出血「還在加護病房」！昏迷前叮嚀女友：別等我

快訊／今通報12死「含亞東孕婦」！死因曝光

吃榴槤又配啤酒　24歲男2小時突然死亡

31歲前NBA球員佩恩遭槍擊身亡

更多

最夯影音

更多
母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！
陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面