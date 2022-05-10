花蓮確診移工想念亡母！披床單抱枕頭3樓跳窗　黑頭賓士救了他

記者王兆麟、柯政誟、郭玗潔／花蓮報導

花蓮一名29歲印尼籍移工因染疫，在市區的防疫旅館隔離，今（10日）上午9時40分，疑似因精神狀況不佳，破壞房內窗戶鎖，身裹白色床單、抱著枕頭從3樓一躍而下，摔到樓下賓士車上，躺在停車場地上大聲喃喃自語，隨後爬起來還能行動自如，看起來沒有受到嚴重傷害。

▲被隔離的確診移工因母病逝心情不好，身裹床單從防疫旅館3樓跳窗，站在停車場和獲報前來的警方對峙，遭警方壓制送醫。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

警方獲報趕到現場，見移工仍身披床單、張開雙臂與警察對峙，擔心移工逃跑，只好上前強行壓制，並通報救護人員上約束帶押解送醫。

據了解，該名外籍移工來台前一週因母親過世，於防疫旅館隔離期間心情低落，才會跳窗出來。急診醫師表示，該名移工傷勢屬輕微，因身心科病房現超過20人確診，院方目前無法收治病人，將此案轉由衛生局科協助安置事宜。

花蓮縣議員吳東昇表示已向社會處反應此事，社會處表示會加強針對各仲介公司，做好對移工的宣導；衛生局也表示，若移工來台不幸確診，會以公費支持所有醫療費用，希望大家放心。

▲確診移工從防疫旅館3樓抱著枕頭跳下來後，摔到賓士車上。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲確診移工從防疫旅館3樓跳下後，情緒激動，警察上前制伏。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲確診移工躺在地上大聲喃喃自語。（圖／記者柯政誟翻攝）