快訊／今本土+50780例！新北16906例最多　各縣市分佈曝

新竹市今（10）日新增658名確診個案，今年以來已累積3940 名確診個案，分別安排就醫、集中檢疫場所或申請居家照護，目前仍住院中之確診者有63人，居家隔離者為422人、居家照護者為2327人，另有42校因確診持續停課或停班。