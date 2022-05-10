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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

返台最想對大陸說的一句話　李明哲：台灣中國一邊一國

▲李明哲返國記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣NGO學者李明哲召開返國記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

台灣NGO工作者李明哲10日表示，他在中國大陸服刑期間常常向警察抗議，對方總是回應用一句話回應，「你是被管理者、我是管理者，你的話就算再有道理，我也不能聽你的」，充分反映中國政府跟人民的關係，但是台灣人不接受這種講法，「台灣中國一邊一國，就是這麼簡單」。

李明哲在2017年3月因網路言論，遭到中國大陸當局逮補，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年、「剝奪政治權利」2年。李明哲在今年4月刑滿獲釋，隨後轉往廈門搭機返台，他與妻子李凈瑜10日在立法院親自召開記者會，這也是他回國後首度公開現身。

李明哲會後受訪時表示，中國的監獄本身是執法單位，但是在犯人的勞動上不遵守國家法律，僅是為了本身的生產利益，因此他長像監獄的警察抗議，但是對方總是用一句話回應，「你是被管理者、我是管理者，你的話就算再有道理，我也不能聽你的」。

李明哲認為，這句話反映中國政府跟人民的關係，亦即中國人民是被管理者、共產黨是管理者，中國政府要維持管理者的尊嚴中國政府要維持管理者的尊嚴，「所以不是你講的有沒有道理，我就要聽你的」，但是台灣人不接受這種講法，「台灣中國一邊一國，就是這麼簡單」。

李凈瑜則指出，最近有很多朋友都很喜歡問她，自己跟李明哲重逢的第一刻是什麼狀態，「很抱歉，根據台灣防疫狀況，我不能去機場接機，不能擁抱相吻，完全沒有」，李明哲只能乖乖地搭乘防疫計程車到指定地點，自己只能隔著玻璃看著他李明哲，「我們整整講了16個小時的電話」。

李凈瑜還原，兩人在交談間歸納出一個結論，對於在中國獄中服刑的政治犯，國際救援的確能夠產生決定性的處遇改變，這是非常明確的事情，自己也向美國、英國等所有擁有普世價值的國家求援，即使看不到立即性的效應，但是藉由外部的國際救援，確實有改善李明哲在中國的處遇。

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