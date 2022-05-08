　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲「太相信中央」讓北市沒快篩？梁文傑打臉：是他沒超前佈署

記者閔文昱／綜合報導 

台北市長柯文哲曾喊話編列28億預算購買防疫物資，但後來因「太相信中央講的話」，最後刪除，導致如今買不到快篩。對此，民進黨台北市議員梁文傑直言，沒有這28億買疫苖的預算，不代表市府沒有其他的錢去買別的防疫物資，「台北市之前沒有搶先去買快篩劑，那是柯文哲沒有超前佈署要做，和錢沒有關係。」

梁文傑8日晚間在臉書發文指出，台北市的防疫相關預算很多，柯文哲去年特別另外編了28億要買疫苖，但一來台北市要用公開招標，根本沒有廠商會來；二來疫苖當時就不缺，現在更是多到有些要銷毁的地步，因此衛生局就來拜託市議會把預算刪掉只保留1000元，而多數議員認為既然根本買不到也不用買，保留1000元也沒意義，就全數刪掉了，「此事當時也是柯文哲在委員會當場同意的。」

▲▼柯文哲出席捷運盃母親節特別競賽。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

梁文傑認為，沒有這28億買疫苖的預算，不代表市府沒有其他的錢去買別的防疫物資，「市長和衛生局都有預備金，也有災害準備金，還有疫情募款，要買什麼，錢都不是問題。台北市之前沒有搶先去買快篩劑，那是柯文哲沒有超前佈署要做，和錢沒有關係。」

梁文傑指出，假如現在柯文哲要去買快篩劑，只要找到有辦法供貨的廠商就可以了，疾管署並沒有禁止，「快篩劑不同於疫苖，地方政府想買就可以去做，很多公司現在也在買，不必東拉西扯。」更稱這兩年來，不管是口罩、疫苖還是快篩，有人就是凡事都要吵聲量，「對這些人，你只能沉著以對，不隨之起舞，台灣人民眼睛雪亮，這些一時之亂都是會過去的。」

▲▼民進黨北市議員梁文傑6日受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲民進黨北市議員梁文傑。（圖／記者陳家祥攝）

針對有議員質疑北市府刪除28億防疫用品預算，柯文哲8日表示，當時台北市政府編列28億預算買疫苗，有很多議員堅持刪掉，且當時中央有關部會都說「防疫物資中央處理」，所以最後刪除，「你說我錯了什麼？有時候人家講的話，我們不要太相信。」

為此，指揮官陳時中回應，記得柯文哲那時說28億是要買疫苗，也有議員跟衛生局長建議費用要保留起來，萬一將來有需要可以即時擴增，也就是科目保留著，「他當然相信中央疫苗有買權，中央有權啊，他買沒有必要」，但快篩部分，「北市申請12萬，也給了73萬，這也不用他買，中央會分配」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「智能掏耳棒」用手機就能看見耳道！超方便又有快感

ET快訊
快訊／白爛貓作者「打滿3劑」確診！燒到39度出現5症狀崩潰
快訊／台大生組團八仙山溯溪　1人摔落溪谷送醫不治
小S母親節懺悔「爆哭畫面流出」　網見卡片亮點笑翻
海豚擱淺沙灘遭遊客「包圍騎乘」　等不到救援慘溺死
大S汪小菲2.19億昔日「百坪豪宅」曝光！客廳竟有2顆樹
鬼父半夜進房！國中女腳夾緊傳訊同學：救我
比飲料店好喝！她買超商「這2款」飲料特調網推爆
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲「太相信中央」讓北市沒快篩？梁文傑打臉：是他沒超前佈署

蔡英文「每位媽媽都是超人媽媽」　5大減輕家長負擔政策看這裡

賴清德紀念八田與一談台日關係　「烏山頭水庫灌溉了兩國人心田」

國防部：退役軍人退休俸　7月起調高2%

防疫工作不停歇！防疫人員母親節仍上工　侯友宜暖送康乃馨

退役軍人退休俸、遺屬年金7月調高2％　服役23年半可月領5.6萬

校園「快篩陽當確診處理」　新北曝幼童染疫3症狀：此時不需做PCR確認

國民黨點名羅世宏請辭公廣審委　時力反批：誰推薦自家前立委

確診居隔第2天　黃捷臉書曝現況：痰變多、整天狂喝水

新北補助低收入戶買快篩劑 　「每人500元」13日直接匯進戶頭

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

5/8起職場確診同事免隔離　國高中只匡九宮格停課3天

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

始源「被蜘蛛濾鏡嚇壞」浮誇摔倒　撞臉巴斯光年…聯手SJ成員齊搞笑

柯文哲「太相信中央」讓北市沒快篩？梁文傑打臉：是他沒超前佈署

蔡英文「每位媽媽都是超人媽媽」　5大減輕家長負擔政策看這裡

賴清德紀念八田與一談台日關係　「烏山頭水庫灌溉了兩國人心田」

國防部：退役軍人退休俸　7月起調高2%

防疫工作不停歇！防疫人員母親節仍上工　侯友宜暖送康乃馨

退役軍人退休俸、遺屬年金7月調高2％　服役23年半可月領5.6萬

校園「快篩陽當確診處理」　新北曝幼童染疫3症狀：此時不需做PCR確認

國民黨點名羅世宏請辭公廣審委　時力反批：誰推薦自家前立委

確診居隔第2天　黃捷臉書曝現況：痰變多、整天狂喝水

新北補助低收入戶買快篩劑 　「每人500元」13日直接匯進戶頭

新北中和自強公園3環步道　全齡共融藏身都市森林覓徑

2嫩妹住飯店1個月「堅持不客房打掃」　退房地獄畫面曝！老闆崩潰

全台學生染疫+3396總數逼近4萬！　停課新規搞到教育部也大亂

全大運／莊沐倫50仰兩破全國紀錄、再達標亞運　直呼很驚訝

白爛貓作者「打滿3劑」確診！燒到39度出現5症狀崩潰：太難受了

柯文哲「太相信中央」讓北市沒快篩？梁文傑打臉：是他沒超前佈署

祖父母買新房！他進屋驚見「隱藏版地下室」　吸萬人朝聖

居家照護確診兒好緊張　醫：只要每天3次定時記「這4項重點」

37歲夏于喬想當媽了　積極「做人」笑曝：有心哪裡都可以

小S母親節懺悔「爆哭畫面流出」　網見卡片亮點笑翻：老三進化了

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

政治熱門新聞

別跟100萬過不去！只有這類人取消「電子圍籬」　今起才適用新制

快訊／新北宣布：即日起學生「快篩陽」比照確診處理

刪28億元預算　柯：錯在太相信中央

真的撐不住！醫院量能吃緊　她揭基層求救信：醫護比是1比無限大

國台辦稱願助台買快篩　陸委會回應

快訊／新北再添2處PCR篩檢站　今一口氣4.7萬人解隔

專責病床要滿載中央下加床　柯：公衛史沒發生過

兩週疫情敗光兩年成果　人民只能自求多福

校園「快篩陽當確診處理」　新北曝幼童染疫3症狀：此時不需做PCR確認

北市刪28億防疫預算　議員還原時間軸曝真相

連爆快篩之亂內幕被禁言　徐巧芯：3個月後見

民眾買嘸快篩　黃珊珊：這不是共存是棄守

今起取消居隔者電子圍籬　侯友宜：中央若早10天做民怨會較少

國台辦願助買快篩　柯文哲這樣說

更多熱門

相關新聞

禮讓反遭罵　下車理論做錯一事好糗

禮讓反遭罵　下車理論做錯一事好糗

新北市新店區一名休旅車駕駛，不滿2名喝醉路人疑對他口出穢言，開車門下車理論，卻僅將車打N檔未拉手煞車，車子竟往後滑行，撞上後方機車，幸好事故沒有傷亡，詳細肇責待警方調查。

九天玄女發威！不降肉改爆米花　2天創百萬業績

九天玄女發威！不降肉改爆米花　2天創百萬業績

明開賣快篩！各通路「價格」一次看

明開賣快篩！各通路「價格」一次看

台中也出現氣喘中重症　25歲女插管治療

台中也出現氣喘中重症　25歲女插管治療

金門+14！多處工人染疫　籲：口罩濕透即更換

金門+14！多處工人染疫　籲：口罩濕透即更換

關鍵字：

柯文哲28億梁文傑快篩影音

讀者迴響

熱門新聞

超商明「開賣亞培快篩」價格、數量曝

連千毅直播突暴走「飆罵辣妹班底」！她委屈大哭走人

「對不起我猜錯了」　台大醫揭1現象：現在已發生

快訊／今增12死！本土+44294例

6天破18萬例　醫籲快做這件事：別等到染疫才後悔

本土劇林志玲爆「是地主千金」！車站整排房全是她的

20歲男女騎車自撞雙亡　恐怖影片曝！

台灣昨確診數「飆升至全球第二」

即／八仙山樂園傳意外　男溯溪滑落邊坡無生命跡象

兒童若有這3點　醫：PCR「100%陽性」

廖老大飲料店排爆！粉絲排2.5hrs嗨喊值得

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

空姐起飛前上空自拍！嗨喊胸型升級遭解僱

防疫保單之亂／「數位健康證明」取代診斷書最快下午公告　業者憂漏洞多

即／台南機車撞分隔島！20歲男女雙亡

更多

最夯影音

更多
廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」
金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面