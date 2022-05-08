柯文哲「太相信中央」讓北市沒快篩？梁文傑打臉：是他沒超前佈署

記者閔文昱／綜合報導

台北市長柯文哲曾喊話編列28億預算購買防疫物資，但後來因「太相信中央講的話」，最後刪除，導致如今買不到快篩。對此，民進黨台北市議員梁文傑直言，沒有這28億買疫苖的預算，不代表市府沒有其他的錢去買別的防疫物資，「台北市之前沒有搶先去買快篩劑，那是柯文哲沒有超前佈署要做，和錢沒有關係。」

梁文傑8日晚間在臉書發文指出，台北市的防疫相關預算很多，柯文哲去年特別另外編了28億要買疫苖，但一來台北市要用公開招標，根本沒有廠商會來；二來疫苖當時就不缺，現在更是多到有些要銷毁的地步，因此衛生局就來拜託市議會把預算刪掉只保留1000元，而多數議員認為既然根本買不到也不用買，保留1000元也沒意義，就全數刪掉了，「此事當時也是柯文哲在委員會當場同意的。」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

梁文傑認為，沒有這28億買疫苖的預算，不代表市府沒有其他的錢去買別的防疫物資，「市長和衛生局都有預備金，也有災害準備金，還有疫情募款，要買什麼，錢都不是問題。台北市之前沒有搶先去買快篩劑，那是柯文哲沒有超前佈署要做，和錢沒有關係。」

梁文傑指出，假如現在柯文哲要去買快篩劑，只要找到有辦法供貨的廠商就可以了，疾管署並沒有禁止，「快篩劑不同於疫苖，地方政府想買就可以去做，很多公司現在也在買，不必東拉西扯。」更稱這兩年來，不管是口罩、疫苖還是快篩，有人就是凡事都要吵聲量，「對這些人，你只能沉著以對，不隨之起舞，台灣人民眼睛雪亮，這些一時之亂都是會過去的。」

▲民進黨北市議員梁文傑。（圖／記者陳家祥攝）

針對有議員質疑北市府刪除28億防疫用品預算，柯文哲8日表示，當時台北市政府編列28億預算買疫苗，有很多議員堅持刪掉，且當時中央有關部會都說「防疫物資中央處理」，所以最後刪除，「你說我錯了什麼？有時候人家講的話，我們不要太相信。」

為此，指揮官陳時中回應，記得柯文哲那時說28億是要買疫苗，也有議員跟衛生局長建議費用要保留起來，萬一將來有需要可以即時擴增，也就是科目保留著，「他當然相信中央疫苗有買權，中央有權啊，他買沒有必要」，但快篩部分，「北市申請12萬，也給了73萬，這也不用他買，中央會分配」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完