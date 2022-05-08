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解決快篩之亂！各家通路快篩明開賣　「品牌、價格」一次看

▲▼全聯快篩劑排隊民眾。（圖／記者許靖騏攝）

▲全聯於4/23開賣「1人份快篩試劑」，今宣布將於明天（5/9）早上10點在北北基桃有藥商執照許可門市383家，陸續開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」。（示意圖／記者許靖騏攝）

記者彭懷玉／台北報導

不只全聯宣布明（9日）早10點起於北北基桃開賣快篩，美廉社今也宣布協助政府開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，其他超商也有賣從其他廠商引進的快篩，像是OKmart、萊爾富用Line 群持續提供快篩劑預購、到店取貨，以降低傳播和接觸風險。

▲▼亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入。（圖／全聯提供）

▲亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入。（圖／全聯提供）

全聯率先宣布將於明（9日）早上10點在北北基桃有藥商執照許可門市383家，陸續開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，售價180元，每店限量開賣50組，每人限購一組，售完為止。

▲▼美廉社獨家與外送平台foodpanda合作「數位柑仔店」，預計在2022年倍速拓點300家外送門市。（圖／業者提供）

▲美廉社今日也宣布協助政府開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，單劑售價180元，一人限購一劑。（圖／業者提供）

美廉社日前低調販售「銳偵家用新冠肺炎抗原快速檢測試劑（鼻腔）」，今日再宣布協助政府開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，單劑售價180元，一人限購一劑，售完為止，預計會在北北基桃504家販售，不過各門市到貨時間不同，最快預計明天早上7點就會上架銷售。

▲▼OKmart。（圖／OKmart提供）

▲即日起於OKmart全台門市會員Line 群提供「速可安家用新冠病毒原自我檢測套組」與「銳偵家用新冠肺炎抗原快速檢測試劑」之快篩劑販售，皆採一盒2入400元，單劑賣200元。（圖／OKmart提供）

儘管超商業者對販賣快篩低調回應：依政府公告為主，不過經濟部稍早已證實4大超商明（9日）起開賣快篩，OK就說，即日起於OKmart全台門市會員Line 群提供「速可安家用新冠病毒原自我檢測套組」與「銳偵家用新冠肺炎抗原快速檢測試劑」之快篩劑販售，皆採一盒2入400元，單劑賣200元，將採用會員預購方式，以降低消費者於門市接觸時間。

萊爾富門市家用快篩試劑採「有實貨，才開放門市Line群組通知消費者進行預購、取貨」，不定期販售2款家用快篩試劑，包括羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組家用5入組，售價1800元，換算下來一入360元，以及亞培Abbott Panbio居家快篩試劑4入組，售價920元，換算下來一入230元。另外，7-11、全家也會同步於早上10點開賣快篩，以上實際到貨情況，需以各門市為準。

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