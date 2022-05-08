金門+14足跡曝！多處工地爆工人疫染　縣府籲：口罩濕透即更換

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

金門縣今（8）日新增14名確診者(K150-K163)，確診累計163例，目前收治中54例，無症狀與輕症53例、中症狀1例。另經衛生局疫調，密切接觸者匡列居家隔離者23人，解除居家隔離44例，目前居家隔離32例；針對今日新增確診者的相關密切接觸者，目前疫調仍持續進行中，相關數據會因疫調結果而有所差異。

▲0508金門疫情。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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今日的主要案例，第1起(K151)為昨（7）日公布K145的同住家人；第2起(K152)為昨(7)日公布K146的密切接觸者；第3起(K150、K160、K163)為同住家人的群聚；第4起(K153-K155)為同住家人的群聚；第5起(K156、K157、K158、K159、K161、K162)為曾經接觸過確診個案。

針對新增確診者在金足跡，K150包括：5月5日家樂福；K152包括：搭乘5月4日立榮航空臺中往金門17：20航班；K153包括：搭乘5月5日立榮航空臺北往金門13:30航班；K154包括：5月5日至7日成功工地；K155包括：搭乘5月5日立榮航空13:30臺北往金門航班；K156包括：5月7日背貓客；K157包括：搭乘5月7日立榮航空13：30臺北往金門航班；K159包括：5月5日后沙工地、5月6日金大後面工地。

金門縣府指出，各縣（市）每日的確診數，依中央的認定原則，有時按居住地，有時則採足跡發生地，縣府基於確診者足跡公布所需，是採取發病者是否在金門為認定原則，以防疫從嚴為最高原則，故本縣公布的案例數可能會與中央公布數會有差異。

針對地區發生多起營造工地相關從業人員確診案例，縣府呼籲營造工地應予加強管理，口罩弄髒或流汗溼透，就要隨時更換；用餐時維持適當距離、減少交談，並依相關指引確實執行相關防疫措施，並免疫情擴散。

縣府表示，目前以確保地區整體醫療量能，來思考整體的防疫策略，現階段確診病患採分流收治，透過「居家照護關懷中心」的啟動，提供「生活關懷」、「健康照顧」與「疫情諮詢」等服務，並強化衛生、民政、警政、社政、消防、環保、教育等相關局處縱向及橫向的聯繫，有需求的鄉親撥打1999專線，即可轉至對接服務窗口。縣府也正在進行人員招募，退休教職人員洽詢專線：縣府人事處082-325540；志工團隊洽詢專線：縣府社會處082-320755；校護與退休醫護人員洽詢專線：衛生局082-330697轉醫事科。