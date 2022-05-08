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獨／九天玄女發威！不降肉改爆米花　團購網瘋搶2天創百萬業績

記者吳奕靖／高雄報導

目前台灣除了正在搶快篩之外，其實在團購網裡頭還在搶一個東西，就是爆米花，因為網紅阿翰模仿的廖麗芳影片當中，有談到「九天玄女」，甚至還穿插了爆米花的橋段，讓商人嗅到了商機，一推出才兩天，就狂賣1萬罐，造成團購網瘋搶，就有團購媽媽表示，她訂了20多箱，結果現在只來了2箱。

▲搭上九天玄女的熱潮，現在爆米花成了團購網的必搶夯貨 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲搭上九天玄女的熱潮，現在爆米花成了團購媽媽們的必搶夯貨 。（圖／記者吳奕靖攝）

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網紅阿翰模仿的算命老師廖麗芳影片當中，一句九天玄女降肉，不但造成模仿熱潮，就也成熱門話題，現在就連影片當中的「爆米花」也成了團購網的夯貨，高雄就有一名製造商葉家瑋聞到了商機，推出了以九天玄女為圖樣的爆米花，結果才兩天，就賣出了1萬罐，賺進百萬，不過龐大的訂單已經讓他現在幾乎做不出來。

▲搭上九天玄女的熱潮，現在爆米花成了團購網的必搶夯貨 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲業者表示光是2天就賺進百萬，不過現在趕不出貨 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲搭上九天玄女的熱潮，現在爆米花成了團購網的必搶夯貨 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲搭上九天玄女的熱潮，現在爆米花成了團購網的必搶夯貨 。（圖／記者吳奕靖攝）

葉家瑋說：「就是因為時事比較夯，本來就是想說做好玩的，送給一些朋友，結果朋友就把爆米花放到網路之後，就引發了關注熱度，結果訂單就非常非常的多，也因為這一次的熱潮，讓我們做不完了。」記者追問有感受到被九天玄女保佑嗎？葉家瑋笑著說：「真的有！這次真的就是時事啦！真的讓我們忙到不可開交。」

一名來取貨的團購媽媽說：「現在真的是非常的夯，幾乎都缺貨了」，記者詢問7日來取貨的時候，拿到幾箱？這名團購媽媽很無奈的說，「我訂了20多箱，一箱是24罐，結果現在只能給我2箱，就是只能等。」不過葉家瑋也透露，現在趕不出來的原因，主要是因為日前有一名餐飲業老闆找他們訂了1萬包的爆米花，這位老闆因為感念車城福安宮的土地公庇佑，讓他在疫情期間生意不跌反增，所以在5月10日，也是福安宮建醮期間要免費發放1萬包的爆米花，為了完成這位老闆的心願，所以廠方還特定停機趕出了1萬包。

▲搭上九天玄女的熱潮，現在爆米花成了團購網的必搶夯貨 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲搭上九天玄女的熱潮，現在還有人指定要土地公爆米花 。（圖／記者吳奕靖攝）

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