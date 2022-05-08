台中也出現氣喘中重症患者！25歲女突呼吸困難　插管治療中

記者白珈陽／台中報導

新北發生一名有氣喘、貧血病史的20歲孕婦，確診高燒母子雙亡，引起社會重視。台中市8日新增3例中重症患者，其中1名是同樣有氣喘病史的25歲女性，確診後原本症狀輕微，昨天卻突然呼吸困難進行插管治療，目前正在加護病房，由醫院全面搶救中。

▲台中市衛生局長曾梓展。（圖／台中市政府提供）

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台中市衛生局長曾梓展今日於台中防疫記者會表示，今日新增3名中重症患者，其中1名是有氣喘病史的25歲女性，曾打滿3劑苗，確診後原本未出現嚴重症狀，但7日卻突然呼吸困難，目前住到加護病房，正插管治療中。

第2位是一名60多歲女性，有癌症、癲癇病史，疑有肺炎現象，使用新冠肺炎特效藥瑞德西韋治療，目前住負壓隔離病房。

第3位是一名60多歲男性，有高血壓、癲癇病史，腦部曾做過手術，同樣疑似出現肺炎現象，使用新冠肺炎特效藥瑞德西韋，住負壓隔離病房。

曾梓展指出，台中市統計目前住院確診患者的11人中，有7位住加護病房，2位插管，其中1例就是該名有氣喘病史的25歲女子，是目前住院患者中年紀最輕的一位。

媒體提問，外縣市發生孕婦悲劇狀況，台中市會如何處置？曾梓展回答，就已確診孕婦而言，中央有統一規定，懷孕超過36周應該住院，35周以下應該送到集中檢疫所；但中央也給出方便，如果經過專業人員評估，待在家中居家照護也是可以，每天都會有醫師人員去關懷孕婦。台中市正在加強這一塊，避免不必要的意外發生。