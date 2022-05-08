快訊／新北再添2處PCR篩檢站　今一口氣4.7萬人解隔

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8日）公布國內新增44,294例本土個案，個案數最多仍以新北市17,948例最多，其次為台北市8213例、桃園市5494例、台中市2,358和高雄市2,010例。新北市長侯友宜15時召開記者會，他宣布在板橋、樹林各設1處PCR篩檢站，採現場排隊。

新設立的板橋永安社區篩檢站，地點位於永安活動中心（板橋區雙十路一段25號），時間為週一至週五，時段為上午9:00-12:00，下午1:30-4:30，每時段提供150人次，採現場排隊。樹林仁愛社區篩檢站（樹林區中山路二段78之1號），時間為週一至週五，時段為上午8:30-11:30，每時段提供200人次，採現場排隊。

新北市今新增17,948人採檢陽性，居家隔離列管數11,760人（今解隔47571人），居家照護執行中49,890人（今康復解隔3154人）。

新北市專責病房 4/14起已經啟動醫院降載，目前達25%，已開設1936床、空床率33%，將繼續開設30%專責病房。集中檢疫中心自5/2達成7家集中檢疫中心開設，共1368房、2177床，全國最多。居家照護4/11先全國試運行、4/14全啟動，12家核心醫院、425家基層診所，累計收治70536人，康復解隔2646人。