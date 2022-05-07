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新北行動治理前進淡水　侯友宜傾聽民意解決地方大小事

▲新北行動治理前進淡水 侯友宜傾聽民意解決地方大小事。（圖／新北市民政局提供）

▲新北行動治理前進淡水，侯友宜傾聽民意解決地方大小事。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

行動治理不停歇！新北市長侯友宜今（7日）下午續率市府團隊至淡水區與里長座談，傾聽基層聲音，第一線解決市民需求。會中就淡江大橋通車後整體規劃、淡北道路行政院遲未核定、市場設置、人本交通與道路、易積淹水地區改善及輕軌老街路線等議題，進行追蹤與討論。

淡水區長巫宗仁首先就區內各項施政成果簡報，並感謝市府各局處及里長們的協助與努力，淡水區於109年榮獲「臺灣健康城市及高齡友善城市」全國鄉鎮市區唯一的卓越獎，並呼應SDGs聯合國永續發展指標對策，從環境、社會、經濟三個面向，全力打造淡水成為最宜居城市。

近年淡水地區人口快速成長，已逾18萬人大關，各項重大建設也陸續到位，除淡海輕軌綠山線通車外，第一期藍海線也通車了，串連淡海新市鎮與漁人碼頭觀光軸線，提供民眾便利交通，促進地方觀光發展；淡江大橋第一、二標也已完工，第三標主橋面則預計於113年完工，惟淡水河北側道路雖已通過環評，中央仍未核定經費，呼籲中央儘速核定。

另外，因淡水舊納骨塔建物老舊有公安疑慮，故於聖賢祠增設骨灰櫃及骨骸櫃以移置舊塔之骨灰及骨骸，維護民眾祭拜安全，目前遷移櫃數已逾8成。同時，北海岸地區殯葬亦作整體規劃，將再投入逾5億4000萬經費辦理淡水、八里公墓遷葬及納骨塔興設工程。目前正進行淡水第三公墓遷葬工程發包作業，預計111年9月完成遷葬工程，後續將開發為停車場，八里第二公墓也已展開清查作業，未來納入遷葬計畫研議。

在改善台2乙至漁人碼頭人行道環境部份，打通海關碼頭至漁人碼頭瓶頸，讓旅客可以各種交通工具悠遊各景點間，本項工程並獲全國「馬路好行評比」特優獎及評審團特別獎雙料冠軍；而以淡水為核心主題設置的「滬尾藝文步道」，更讓大家不必走入美術館，就能欣賞到大師級的藝文創作。

淡水有74座公園綠地，將持續更新公園設施，打造優質休憩場所，計改造滬尾砲台公園戶外健身房及福德、百齡等公園，提供民眾多處休憩、運動空間，公八公園並設立原生植物園區，廣植原生樹種減碳、對抗氣候變遷。

列管案件及新提案中，地方對於淡海輕軌藍海線進入老街一案相當關切，捷運局表示，業於去年召開地方說明會，向民眾說明基本設計初步成果，針對民眾對於輕軌行經河岸段與民房之距離、河岸段是否提供足夠人行空間及渡船頭燈桿保存等意見，皆納入設計考量並提出配套措施，未來持續與地方民意溝通，以獲得最大共識推動建設。

有關淡江大橋通車後警察局拖吊場遷移一案，交通局已召開跨機關協調會議，警察局拖吊場擬朝搬遷至望高樓段土地，待拖吊場搬遷完成，可配合將現址規劃平面停車場供當地使用，原路側機車格位則改至兩側人行道樹穴、汽車格改至警察局拖吊場。

至於庄子內溪上游未來之整治，水利局已啟動庄子內溝整治規劃作業，5月份將召開規劃報告審查會，治理方案完成後，配合目前持續施作之河口清淤作業，全河段將可達10年防洪頻率、25年不溢堤之保護標準。

另外，自立路及自強路台電電桿地下化，預計5月底配合第二次停電改接後完工；坪頂里北二線3公里至4公里處、北三線4公里至6公里路段、竿蓁里北二線等路面破損位置，6月底均會完成改善，忠寮里水尾子2號至大竹圍8號間路段，9月底也會完成鋪設，大幅改善市容及通行環境。

侯友宜除聽取民意、追蹤進度，並指示各局處及公所透過會勘、成立專案或親自向里長說明最新辦理進度等，讓里長瞭解市府作為，另也感謝里長協助防疫工作，與市府齊心抗疫，帶給市民最暖心照護。

民政局長柯慶忠表示，108年至110年度淡水區行動治理列管案件計127案，已有116件解除列管，皆依侯市長指示，能處理的就馬上處理，不能處理的當面協調，冀求找出最佳解決方案，落實行動治理滿足地方需求。

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