快訊／新北宣布：即日起學生「快篩陽」比照確診處理

▲中央宣布調整防疫授課方式，新北即日起依新制暫停實體課程。（圖／新北教育局提供）

記者徐政璿／台北報導

教育部昨（7）日宣布校園因應COVID-19防疫授課方式調整實施原則，並自今（8）日起實施。新北市教育局今表示，新北市將依據教育部最新規範辦理，如有學生快篩陽性，學校得比照確診個案處理，即可啟動相關人員防疫假或暫停實體課程，不用等到PCR陽性才進行相關作業。

教育局表示，中央於日前已邀集各地方政府與相關專家學者進行討論，如何簡化學校防疫行政流程，新北市將依據教育部最新規範辦理，如有學生快篩陽性，學校得比照確診個案處理，即可啟動相關人員防疫假或暫停實體課程，不用等到PCR陽性才進行相關作業，可大幅增加校園防疫效能。

另外，因應教育部取消全校暫停實體課程措施，在落實防疫前提下，對於已宣佈暫停實體課程的學校得照原定規劃不予調整，惟學校仍得經校內防疫會議通過後依新制辦理。

在國小及幼兒園部分，尚未宣布全校暫停實體課程之學校依新制以班級為單位暫停實體課程，確診個案如確診前2日內曾到校上課，其所屬班級之同學與導師（國小以下同班同學），全班暫停實體課程3天。

在國高中部分，則取消班級及全校性暫停實體課程，與確診個案同班同學不須居家隔離，以該確診個案如確診前2日內曾到校上課，確診學生所屬班級之座位九宮格同學，實施3天防疫假停止到校。若學校遇到課務運作或執行上問題，教育局會全力支持並予以協助，保障孩子的健康與安全。

因應即將到來的國中教育會考，為讓國九學生順利應試，教育局授權公私立國中得經校內防疫會議通過後，於會考前1至2週，9年級可採居家線上教學，也請學校提醒學生避免外出至高風險群聚場所，降低染疫風險。

在相關假別部份也配合辦理，各教育階段別學生如因確診、居家隔離、實施防疫假，無法到校，則不列入出勤紀錄。而教職員工確診則請公假，如因同住親友確診而需居家隔離請防疫隔離假。家長在學生暫停實體課程及請防疫假期間，如需照顧學生則得申請防疫照顧假。

最後，因應疫情快速變化，教育局已請各校充分做好準備，彈性實施實體、線上或分流教學，以兼顧孩子健康與學習。對於居家線上學習有困難學童，學校仍會提供到校基本照顧，以協助家長安心工作。而針對本次新制上路，也將彙整相關Q&A，陸續公布在官網防疫專區，同時也提供最新校園防疫資訊於「新北學bar」臉書粉絲專頁上，供學校及家長隨時查閱。