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今起取消居隔者電子圍籬　侯友宜：中央若早10天做民怨會較少

▲▼新北市長侯友宜23日出席由中央流行疫情指揮中心召開與六縣市首長(衛生局長)防疫視訊會議。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜、衛生局長陳潤秋。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

居家隔離匡列新制今（8）日起上路，確診者的密切接觸者匡列，以同住親友為原則，並取消居隔者的電子圍籬管制。新北市長侯友宜上午受訪表示，昨（7日）天中央取消電子圍籬，取消被動改為主動，「如果10天前做，相信民眾抱怨會比較少」。

侯友宜今上午出席新北市政府居家照護關懷中心服務專線母親節慰問活動，會後接受媒體聯訪時指出，新北市會開出1936個病床，作為專責病床使用，目前空床率大約佔33%，新北市醫療量能是倒數第二名，面對最高的確診數以及最大的居隔量，新北市採更快速的應變機制，開啟全國最大量的集中檢疫中心有2177床。

侯友宜也在向中央喊話，居家照護已收將近5萬多人，目前陸續有康復的，降載速度很快，才得以確保前端醫療量能，新北是全國醫療量能最不足的地方，但是做好萬全準備，居隔轉型讓新北先試行，化被動變主動。

今天是母親節，侯友宜也說，醫護同仁、志工夥伴非常辛苦，新北確診個案、匡列居隔和居家照護全國最多，民眾面對政策轉換，加上中央系統跟不上，就必須要靠居家照護關懷中心志工來幫忙解答問題，減輕民怨衝擊。

侯友宜說，中央在轉換過程中，導致市民很難掌握很多訊息，居家照護關懷中心要不斷回應問題，每天接6萬人次電話，醫護同仁、公衛和志工辛苦了，所以在母親節溫馨日子，盼望全天下母親健康，也祝母親節平安，「媽媽要平安，全家要平安」，母親節快樂，希望母親節是平安的日子。

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