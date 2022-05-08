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快報名！2022桃園客家桐花祭　5／14還有兩場輕旅行

▲2022桃園客家桐花祭楊梅保甲古道輕旅行。（圖／客家局提供）

▲2022桃園客家桐花祭楊梅保甲古道輕旅行。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園客家桐花祭」活動，市府客家事務局7日於楊梅保甲古道，舉辦桐花輕旅行。出席活動的客家局局長黃傅淑香，除了陪同民眾一起賞桐花，享受大自然的洗禮並指出，5月14日於五酒桶山步道及大坑桐花步道還有兩場輕旅行，歡迎民眾踴躍報名。

▲2022桃園客家桐花祭楊梅保甲古道輕旅行。（圖／客家局提供）

▲客家局局長黃傅淑香歡迎大家參加桐花祭。（圖／客家局提供）

客家局表示，今日輕旅行程於楊梅保甲古道賞桐導覽後，至麗多森林溫泉酒店舉辦不插電音樂會及桐花野餐活動，麗多森林溫泉酒店位於桃園市楊梅千年風水寶地，占地3萬坪，周圍盡是原始樹林與山巒層疊的秀麗山景，今日的桐花輕旅行讓參與的朋友都能在賞花的同時也親近大自然。

▲2022桃園客家桐花祭楊梅保甲古道輕旅行。（圖／客家局提供）

客家局局長黃傅淑香表示，今日天氣美麗適宜，活動除了賞花，透過不插電音樂會、小農市集及桐花體驗活動，讓到訪民眾都能感受自然美景並體驗客庄人文藝術，歡迎民眾把握盛開花期，親臨感受山林、桐花及客庄文化之美。他並提醒民眾在防疫規範下，把握花期多多走出戶外，以最純粹的心靈來直接面對這塊土地。

會場還有客家歌手何芸娜帶來優美的歌曲，參與的民眾除了享用精緻的桐花便當，還有豐富的周邊活動可以體驗，像是客語闖關、手作桐花紀念卡片等，大家一起用五感來品味桐花及客庄之美。

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