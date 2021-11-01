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交通局與大台南公車故事館　舉辦「棕幹線公車輕旅行」夯

▲台南市交通局規劃「棕幹線—斯卡羅之150年前府城風貌與鹽水老街探巡之旅」，精采的公車深度旅遊體驗，讓參與民眾都給高度評價。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市交通局規劃「棕幹線—斯卡羅之150年前府城風貌與鹽水老街探巡之旅」，精采的公車深度旅遊體驗，讓參與民眾都給高度評價。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市交通局持續推動公車輕旅行遊台南，2021年由大台南公車故事館合作舉辦一系列「公車輕旅行」活動，第一場次規劃「棕幹線—斯卡羅之150年前府城風貌與鹽水老街探巡之旅」，帶領民眾實際搭乘、轉乘公車，由專業導覽與民眾分享在地歷史文化，精采的公車深度旅遊體驗，讓參與民眾都給高度評價。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲認為公車是貼近庶民生活的交通工具，也是遊客認識公車路線上有關台南人文歷史發展歷程的遊程規劃，而位於麻豆轉運站二樓的大台南公車故事館，不僅有實物展品介紹台南公車的歷史演進，也展示近年公共運輸改革成果，而為了更貼近民眾生活，於近期舉辦一系列的公車輕旅行活動，透過實際帶領民眾搭乘公車深度旅遊，來鼓勵市民朋友多使用公共運輸，並推廣公車輕旅行風氣。

▲台南市交通局規劃「棕幹線—斯卡羅之150年前府城風貌與鹽水老街探巡之旅」，精采的公車深度旅遊體驗，讓參與民眾都給高度評價。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德指出，第一場活動故事館相揪民眾作伙一起搭上大台南公車「棕幹線」前往鹽水，穿梭月津老街巷弄，悠閒漫步橋南老街、親水公園、永成戲院及鹽水武廟等知名景點，並透過在地導覽員的深度講解，讓參與民眾了解鹽水地區的過往風光及文化歷史。

行程後半段更特別安排因電視劇「斯卡羅」火紅、目前僅開放團體預約參觀的岸內糖廠影視基地，參與民眾得以一窺當時台灣省最熱鬧的府城風貌，並由基地工作人員帶來精彩的導覽講解。

參加本次活動的民眾表示，當天親自體驗到大台南公車便利舒適的運輸服務，還能參觀知名景點並瞭解在地文化歷史，悠閒玩樂結合知性學習的深度旅遊行程，各個都給予高度正面評價，直呼真的是太讚了！

▲台南市交通局規劃「棕幹線—斯卡羅之150年前府城風貌與鹽水老街探巡之旅」，精采的公車深度旅遊體驗，讓參與民眾都給高度評價。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「公車串聯地方美好」公車輕旅行系列活動還有三個場次，只要上「大台南公車故事館」FB粉絲專頁，就可以輕鬆查詢相關資訊及完成報名喔，無論是否為公車迷，都歡迎各位朋友踴躍報名！

台南市公共運輸處表示，沒有參加到本次棕幹線輕旅行活動的民眾也不用失望，相關行程規劃及搭車資訊也會提供民眾作為參考，大台南公車便利又舒適，閒暇時不妨搭上公車，來場專屬自己與親友的公車深度之旅。

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