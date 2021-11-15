黃線公車輕旅行　走訪俗女養成記拍攝場景

▲台南市交通局與大台南公車故事館合作舉辦「黃線深度之旅—俗女養成記、菁寮無米樂」，帶領民眾實際搭乘公車前往菁寮一遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市後壁菁寮老街，曾因無米樂紀錄片掀起一股農村深度旅遊熱潮，近2年再次因俗女養成記成為熱門景點，台南市交通局與大台南公車故事館合作舉辦「黃線深度之旅—俗女養成記、菁寮無米樂」，帶領民眾實際搭乘公車前往菁寮，並安排專業導覽解說，深度旅遊體驗讓參與的民眾都直呼過癮。

交通局長王銘德表示，後壁菁寮因無米樂、俗女養成記一直以來都是農村旅遊熱門景點，市長黃偉哲也指示交通局規劃利用大台南公車引導遊客來一場深度旅遊遊程，讓民眾實際體驗大台南公車的舒適便利，是疫情降級警戒後外出旅遊最好的交通工具。

交通局長王銘德指出，這次的公車輕旅行活動，故事館相揪民眾作伙一起搭上大台南公車「黃6-1」前往菁寮，早期菁寮老街因紀錄片《無米樂》聲名大噪，近期因為《俗女養成記2》的熱播獲得廣大收視民眾支持，又掀起新的一陣熱潮，許多劇迷都特地前來拜訪劇中嘉玲的家及拍攝場景，假日更是遊客滿滿。

本次活動也安排了在地的專業導覽員，深度介紹菁寮地區的歷史文化，並參觀墨林農村文物展示館，讓民眾也獲得知識上的收穫，行程後半段則安排自由趴趴走的時間，民眾自行走訪劇中的懷舊場景、拍照打卡及漫步感受老街風華。

台南市公共運輸處表示，相關行程規劃及搭車資訊也會提供民眾作為參考，尤其菁寮老街周邊街道窄小，搭乘公車前來更可不必煩惱塞車及停車問題，有興趣的朋友可以自行安排出遊的時間及行程，搭上大台南公車，來一場屬於自己的公車漫遊之旅。

「公車串聯地方美好」公車輕旅行系列活動還有二個場次，只要上「大台南公車故事館」FB粉絲專頁，就可以輕鬆查詢相關資訊及完成報名喔，歡迎各位朋友密切注意並踴躍參加。

●菁寮地區輕旅行建議行程：

14:10新營站出發(搭乘黃6-1)

14:27菁寮站(建議停留2-3小時)

菁寮老街、金德興中藥房、俗女村、墨林農村文物展示館

16:35菁寮站回程(搭乘黃6)

17:00新營站

●菁寮地區公車服務說明：

菁寮地區現有本市公車計3條路線，平日24班次、假日42班次提供服務，提供新營轉運站、新營火車站、高鐵嘉義站往返菁寮服務。