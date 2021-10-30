騎乘單車輕旅行　黃偉哲：歡迎慢遊台南安平好風光

▲台南市交通局舉辦「單車輕旅，府城慢遊」活動，由市長黃偉哲鳴笛帶領200位民眾騎乘自行車遊安平。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

交通部觀光局訂2021自行車旅遊年，鼓勵走出戶外騎乘自行車遊台灣，台南市交通局30日上午9時30分在安平遊憩碼頭舉辦「單車輕旅，府城慢遊」活動，由市長黃偉哲鳴笛帶領200位民眾騎乘自行車遊安平，沿途行經海洋休閒線自行車道、鹽水溪堤岸、水景公園及安平小砲台等景點，在秋天騎乘自行車更是舒適愜意。

市長黃偉哲表示，台南市是一個非常適合騎自行車的城市，全市各區已設有48條自行車道，全長683公里，提供大家休閒騎車欣賞府城自然人文風光，搭配目前發放的振興五倍券及臺南好康券等優惠，歡迎大家多多來台南旅遊消費，順便騎乘自行車穿梭巷弄，體驗自行車的輕鬆與方便。

交通局長王銘德表示，疫情逐漸趨緩，鼓勵大家走出戶外，騎乘自行車或T-Bike慢遊台南，節能減碳又能保持社交距離，而目前公共自行車T-Bike，即日起到明年春節假期止加碼辦理抽獎活動，騎乘超過10分鐘，每騎一次即享有一次抽獎機會，歡迎大家多多利用公共自行車及自行車道遊臺南，細細品味台南豐富的自然風景及人文史蹟。