　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

春風再度聯名黃阿瑪！萌翻「環島趴趴走」全台玩透透　網友狂推：哪次不買爆？

▲▼春風x黃阿瑪大富翁衛生紙。（圖／記者周宸亘攝）

▲瑪民期待的「春風x黃阿瑪」聯名衛生紙，最新一波又來了！（圖／記者周宸亘攝，下同）

還記得從2018年開始，由「春風x黃阿瑪」掀起一系列「買衛生紙也能好好玩」的熱潮嗎！不管是小門簾、小披風或是可愛運動會小勞作，每款萌翻天的設計以及限量的殘念，到現在都還是讓許多粉絲大呼，「好險當初有搶一波。」今年2021年，黃阿瑪召集所有「後宮成員」再度重磅回歸「春風包裝」，合力聯名推出「揪瑪民多人一起玩」的「環島趴趴走」桌遊，只想用新台幣下架的可愛設計，讓許多商家一鋪貨就被熱情的粉絲下架，買到的人「春風滿面」，晚來搶不到的人更是發出狂吼誓言，「哪次不買爆？」、「這款一定要收！」

▲▼春風x黃阿瑪大富翁衛生紙。（圖／記者周宸亘攝）

▲此次的聯名DIY設計，終於不只是專寵毛小孩，而是讓貓奴也能揪人類朋友一起玩的「環島趴趴走」桌遊。

桌遊正夯！有別於過去包裝袋DIY的玩法，只能和貓主子共樂、拍下可愛萌照，2021年最新設計主打「大家一起玩」的DIY桌遊，讓死忠粉絲愈玩感情愈好，再揪新粉絲一起陷入「黃阿瑪與後宮夥伴」的魔力。到底「環島趴趴走」要怎麼玩？準備材料很簡單，那就是「春風黃阿瑪抽取式衛生紙」一串、剪刀一把、單包裝衛生紙一包以及熱情的心一顆！

首先，沿著整串衛生紙的包裝袋邊線，把一整面圖案細心剪下，接著再貼在紙板上，就是一塊超卡哇伊的「環島趴趴走」桌遊，上頭有標示清楚的台灣地名、有趣指示，讓人一秒就想玩起來。開始玩時，不用另外買骰子，因為單包裝衛生紙的右上角就標示著骰子圖案，玩家把可愛包裝的衛生紙往上拋高高，就能骰出點數，療癒指數大破表，也讓人看見春風寵愛粉絲的用心，直呼真的「揪感心」。

▲▼春風x黃阿瑪大富翁衛生紙。（圖／記者周宸亘攝）

▲仔細將包裝袋和貓咪角色用剪刀裁下，再簡單以厚紙板固定，就能一圓帶著貓咪「環島趴趴走」的心願！

此次包裝也特別經過設計，不僅列出全台觀光景點，還有搭配的指示動作，要讓粉絲們玩桌遊的時候，屁股不是只有黏在椅子上，動動腦的同時更要把筋骨動起來，給家裡懶洋洋的貓主子做個好榜樣！像是來到台南安平時，就要模仿鱔魚在地上蠕動10秒，滾到陽明山就要來個表情3連拍，拉著玩家「全台玩透透」的桌遊，從阿公阿嬤到幼稚園孩子都能立刻上手，和黃阿瑪與後宮貓咪玩得笑嗨嗨。最有趣的是，來到美食集散地的台中逢甲，格子指示竟然要玩家「餵主子吃罐罐」，讓粉絲笑噴，「小心！這是一個局」、「餵啦，哪次不餵」。

▲▼春風x黃阿瑪大富翁衛生紙。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼阿瑪與後宮成員就是玩家的代表角色，而單包裝衛生紙則可以當做骰子骰出點數，可愛與創意感都滿分！

▲▼春風x黃阿瑪大富翁衛生紙。（圖／記者周宸亘攝）

在生活周遭備好「春風黃阿瑪抽取式衛生紙」，單包裝的超可愛設計，讓人每抽一次衛生紙就得到一次好心情。主張「用溫柔呵護地球」的春風，製程也選擇運用風力發電的潔淨能源生產，不含螢光劑的柔韌紙質，也要讓貓主子和粉絲用得格外安心。

針對出門在外走跳的時刻，春風也推出一袋30包入的袖珍包面紙，此次推出2款全新「黃阿瑪揪後宮玩樂」的獨家限定外包裝設計，跟著阿瑪和後宮成員大玩高空跳傘或暖泡舒適溫泉。每次出門都選不出該帶哪一款？乾脆2款都放進包包裡，享受春風與黃阿瑪的暖心陪伴。

▲▼春風x黃阿瑪大富翁衛生紙。（圖／記者周宸亘攝）

▲擁有童趣可愛包裝的袖珍包面紙，共有2款全新聯名設計。

入手限量的熱門衛生紙後，瑪民別忘了上網參加「春風好好生活LINE OA積點」活動！10/1（五）起至12/16（四），只要加入春風LINE官方帳號，單筆消費滿10元就可集1點，憑購買發票登錄活動積點，就有機會抽到生活質感好物。無論是想補貨或囤貨，現在就是絕佳入手時刻，然而限定總是殘酷的，目前實體賣場僅「愛買」與「大潤發」可以買到，貓奴們趕緊手刀衝，一次把萌貓、好用衛生紙以及特色「環島趴趴走」桌遊打包帶走。

►什麼！COACH包才2850元

ET快訊
醫師娘爬小百岳！　「拉繩索失足」墜100米深谷亡
北市創首例！台北馬拉松跑者「免戴口罩」　
快訊／防疫鬆綁！餐廳可以敬酒、主播可脫口罩了
龍K之亂差點爆！博恩「1舉動自保」　鄉民直誇猛
快訊／黃健庭接國民黨秘書長　朱立倫最新人事佈局曝光
金鐘獎「收視最高段落」出爐！　她登台狂吸94萬人看
快訊／國道1號車禍！僅中線車道能通行　回堵5公里
快訊／楊家維酒駕　統一獅確定開除
辣人妻激戰小王3次喊：現在還在流！　夫見鹹濕對話崩潰
同薪水住哪縣市CP值最高？　「這1聖地」鄉民呼聲破表

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

可愛炸！春風揪黃阿瑪輕鬆量身高、如廁遮羞羞　創意設計狂撩貓奴心

春風X黃阿瑪再進化！霸氣小披風萌到沒天理　朝聖貓奴全跪了

集合啦「黃阿瑪」運動會！入手衛生紙做超Ｑ勞作　邀貓皇、奴才甩肉動起來

台中捷運新打卡景點！兄弟象捷運站 x 3大主題廁所站

人潮將湧入！新莊知識產業園區「雙捷匯流＋預期高投報」　限量店辦未公開就問翻

來趟「偽京都」文青散策！把國旅當日本玩　買養蔘飲送SOU‧SOU行李箱再抽3999旅遊金

超商麵包吃得到手作溫度！萊爾富攜手世界冠軍烘焙工藝　打造「絕對柔軟」日系口感

大國藥妝才上線哈日族狂補貨保健藥品　「這牌」止痛藥有3種熱賣進前10大

計時泡麵蓋、小圓椅必收！超商「三眼怪、史迪奇」第二彈集點來了

春風再度聯名黃阿瑪！萌翻「環島趴趴走」全台玩透透　網友狂推：哪次不買爆？

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

視網膜真的喝香菜汁！16杯等你　一吞變臉「反胃吐出來」工作人員笑翻

90秒感言！《天橋上的魔術師》金鐘大贏家　薛仕凌雙料得獎...工地噗嚨共3人組合體

金鐘56得獎瞬間都在這　感動、開心..恭喜你們！！

五熊踏入婚姻「是更好的更好」　談生子計畫：老公想要12個~~~

吳宗憲喊話小鬼「已是金鐘獎永遠的得主❤」　KID「像打敗仗」…憲哥：觀眾是唯一老闆！

大國藥妝才上線哈日族狂補貨保健藥品　「這牌」止痛藥有3種熱賣進前10大

計時泡麵蓋、小圓椅必收！超商「三眼怪、史迪奇」第二彈集點來了

春風再度聯名黃阿瑪！萌翻「環島趴趴走」全台玩透透　網友狂推：哪次不買爆？

牛肉堡、中薯買1送1！速食店「超殺優惠券」開吃　85元就能嗑套餐

消滅痘痘肌靠「這一顆」　網紅森田分享秘訣

糖尿病近年高速遽增！醫曝抵抗糖尿病不再是老年人專利

京站「開夜市」首推跨店點餐　花五倍券抽小豪宅

五月花x橘子工坊「快閃折扣」只有這天！小資狂推「厚棒衛生紙、洗衣金球」必囤

限2.8萬人！北市首場「免戴口罩」馬拉松　須持「3擇1條件」才能參賽

莫文蔚結婚10週年　放閃初戀老公「不管何時何地，我愛著你」

敬佩朱立倫勇於承擔　黃健庭：改變國民黨是我接任秘書長的動力

狄鶯「水滴型胸器」封印！宣布不再做早安圖…揭初衷：只為一個承諾

快訊／工廠維修天車遭電擊　高雄男送醫搶救不治

中國恒大停牌　中經院：需小心觀察其後續影響

跟診所員工爬小百岳！醫師娘登頂前「拉繩索失足」墜百米深谷亡

890兆金錢遊戲內幕曝！300政要爆洗錢避稅　潘朵拉文件重點一次看

塔利班發言人替母辦葬禮　清真寺外爆炸釀8死！死傷人數恐再攀升

巨星超愛的Tiffany傳奇設計師招牌作襲台　海葵胸針點出奇思妙想

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

消費熱門新聞

全聯六款超欠囤商品

限時8天10月壽星免費吃比薩、蛋糕

速食店超殺優惠券祭牛肉堡買1送1

週末親子加溫絕招大公開

大國藥妝才上線　「這牌」止痛藥最熱賣

京站首推跨店點餐　同夜市吃法

醫師：洗髮精要能清除頭皮細菌

超商三眼怪、史迪奇第二彈集點來了

亮哲搬「學童近視控制專用日拋」救兵　守護愛女靈魂之窗

消滅痘痘肌靠「這一顆」

春風再度聯名黃阿瑪！萌翻「桌遊」全台玩透透

八點檔女神回歸　暴風甩肉10公斤

中山附醫研發天然漢方減脂茶配方　 哈孝遠：一天一杯真能瘦

就是今天！超商「紙本五倍券」優惠統整

更多熱門

相關新聞

南投縣向環保署借將　挑戰垃圾宿疾

南投縣向環保署借將　挑戰垃圾宿疾

「觀光首都」南投每天垃圾產量高達250公噸，但長期缺乏焚化爐導致堆置問題嚴重，縣府環保局長方信雄日前轉任參議，原職由行政院環保署環境督察總隊科長李易書接任，他上任後表示將著手規劃透過縣市合作，解決南投的垃圾問題，並發展綠色再生能源，持續營造舒適、宜人的生活環境。

鳳梨嘉義街頭「巧遇天團男神」！

鳳梨嘉義街頭「巧遇天團男神」！

對付環保蟑螂　俞秀端：加倍奉還

對付環保蟑螂　俞秀端：加倍奉還

好市多衛生紙「超神開法」曝光　6千人長知識

好市多衛生紙「超神開法」曝光　6千人長知識

河水浮出人臉　比《魷魚遊戲》更驚悚

河水浮出人臉　比《魷魚遊戲》更驚悚

關鍵字：

春風黃阿瑪衛生紙環保聯名桌遊環島趴趴走輕旅行

讀者迴響

熱門新聞

NanaQ搭救護車送醫昏迷！堅持「不住院」回極簡屋

獎還沒頒完「綜藝人全走光」　只剩他槓龜待到最後

女用餐屁股突然濕了　竟傳出「腥臭味」

老K拿白曉燕開玩笑　白冰冰發聲

即／40洗腎病患AZ只打0.1C.C.　大里仁愛醫院停權

新北4死滅門慘案　婚紗照留血字「我要報仇」

10點準時當機！搶約BNT「平台排隊中」

多久大號一次算正常？　醫師曝3個字

回家看見新iPhone！人夫一句萬人笑爛

吳姍儒CEO未婚夫爆「雙喜」！

馬桶蹲5小時…他炸出「2顆檸檬蛋糕」痛爆！醫歪頭看傻了

總在連千毅身後…爆乳日文老師羞曝：用XX教學

星巴克10／4起連4天買一送一　

網曝龍龍霸凌路人　理髮師遭出征

郵局預約五倍券今開跑！　10大實用QA一次看

更多

最夯影音

更多
曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...
金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面