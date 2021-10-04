春風再度聯名黃阿瑪！萌翻「環島趴趴走」全台玩透透　網友狂推：哪次不買爆？

▲瑪民期待的「春風x黃阿瑪」聯名衛生紙，最新一波又來了！（圖／記者周宸亘攝，下同）

還記得從2018年開始，由「春風x黃阿瑪」掀起一系列「買衛生紙也能好好玩」的熱潮嗎！不管是小門簾、小披風或是可愛運動會小勞作，每款萌翻天的設計以及限量的殘念，到現在都還是讓許多粉絲大呼，「好險當初有搶一波。」今年2021年，黃阿瑪召集所有「後宮成員」再度重磅回歸「春風包裝」，合力聯名推出「揪瑪民多人一起玩」的「環島趴趴走」桌遊，只想用新台幣下架的可愛設計，讓許多商家一鋪貨就被熱情的粉絲下架，買到的人「春風滿面」，晚來搶不到的人更是發出狂吼誓言，「哪次不買爆？」、「這款一定要收！」

▲此次的聯名DIY設計，終於不只是專寵毛小孩，而是讓貓奴也能揪人類朋友一起玩的「環島趴趴走」桌遊。

桌遊正夯！有別於過去包裝袋DIY的玩法，只能和貓主子共樂、拍下可愛萌照，2021年最新設計主打「大家一起玩」的DIY桌遊，讓死忠粉絲愈玩感情愈好，再揪新粉絲一起陷入「黃阿瑪與後宮夥伴」的魔力。到底「環島趴趴走」要怎麼玩？準備材料很簡單，那就是「春風黃阿瑪抽取式衛生紙」一串、剪刀一把、單包裝衛生紙一包以及熱情的心一顆！

首先，沿著整串衛生紙的包裝袋邊線，把一整面圖案細心剪下，接著再貼在紙板上，就是一塊超卡哇伊的「環島趴趴走」桌遊，上頭有標示清楚的台灣地名、有趣指示，讓人一秒就想玩起來。開始玩時，不用另外買骰子，因為單包裝衛生紙的右上角就標示著骰子圖案，玩家把可愛包裝的衛生紙往上拋高高，就能骰出點數，療癒指數大破表，也讓人看見春風寵愛粉絲的用心，直呼真的「揪感心」。

▲仔細將包裝袋和貓咪角色用剪刀裁下，再簡單以厚紙板固定，就能一圓帶著貓咪「環島趴趴走」的心願！

此次包裝也特別經過設計，不僅列出全台觀光景點，還有搭配的指示動作，要讓粉絲們玩桌遊的時候，屁股不是只有黏在椅子上，動動腦的同時更要把筋骨動起來，給家裡懶洋洋的貓主子做個好榜樣！像是來到台南安平時，就要模仿鱔魚在地上蠕動10秒，滾到陽明山就要來個表情3連拍，拉著玩家「全台玩透透」的桌遊，從阿公阿嬤到幼稚園孩子都能立刻上手，和黃阿瑪與後宮貓咪玩得笑嗨嗨。最有趣的是，來到美食集散地的台中逢甲，格子指示竟然要玩家「餵主子吃罐罐」，讓粉絲笑噴，「小心！這是一個局」、「餵啦，哪次不餵」。

▲▼阿瑪與後宮成員就是玩家的代表角色，而單包裝衛生紙則可以當做骰子骰出點數，可愛與創意感都滿分！

在生活周遭備好「春風黃阿瑪抽取式衛生紙」，單包裝的超可愛設計，讓人每抽一次衛生紙就得到一次好心情。主張「用溫柔呵護地球」的春風，製程也選擇運用風力發電的潔淨能源生產，不含螢光劑的柔韌紙質，也要讓貓主子和粉絲用得格外安心。

針對出門在外走跳的時刻，春風也推出一袋30包入的袖珍包面紙，此次推出2款全新「黃阿瑪揪後宮玩樂」的獨家限定外包裝設計，跟著阿瑪和後宮成員大玩高空跳傘或暖泡舒適溫泉。每次出門都選不出該帶哪一款？乾脆2款都放進包包裡，享受春風與黃阿瑪的暖心陪伴。

▲擁有童趣可愛包裝的袖珍包面紙，共有2款全新聯名設計。

入手限量的熱門衛生紙後，瑪民別忘了上網參加「春風好好生活LINE OA積點」活動！10/1（五）起至12/16（四），只要加入春風LINE官方帳號，單筆消費滿10元就可集1點，憑購買發票登錄活動積點，就有機會抽到生活質感好物。無論是想補貨或囤貨，現在就是絕佳入手時刻，然而限定總是殘酷的，目前實體賣場僅「愛買」與「大潤發」可以買到，貓奴們趕緊手刀衝，一次把萌貓、好用衛生紙以及特色「環島趴趴走」桌遊打包帶走。